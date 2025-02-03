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大S過世子女歸屬能否留台灣 關鍵在汪小菲

汪小菲（左）與大S曾有過一段婚姻。（資料照，記者胡舜翔攝）汪小菲（左）與大S曾有過一段婚姻。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者林南谷／台北報導〕「大S」徐熙媛新年期間和全家到日本旅遊，不幸因得了流感併發肺炎過世，享年48歲，她去世後的相關法律問題也浮上檯面。

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律師林智群稍早在臉書發文，特別提及大S生前和前夫汪小菲育有一對子女，提及日後小孩是否能在台灣，關鍵就在汪小菲；林智群列出大S留下的法律相關問題：

1.小孩親權歸父親汪先生，繼父具先生還沒收養，只是姻親，雖然小孩祖母可以主張「變動最小原則」爭取變更親權，試圖把小孩留在台灣，但祖母順位比不過父親，小孩被父親帶去中國是可能的，除非父親汪先生同意退讓。

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2.除非有遺囑，遺產由兩個小孩跟具先生各1/3，但因兩個小孩的親權由父親拿去，相關遺產2/3可能被父親汪先生透過親權掌握。

3.具先生可以考慮提剩餘財產分配請求，主張先取得大S一半財產，剩下1/2財產才是遺產，由三個繼承人平均分配，不過因為具先生與大S結婚只有三年，最後剩餘財產分配可以請求金額應該不會太高。

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