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娛樂 歐美

葛萊美獎》女神卡卡、火星人布魯諾暖心獻唱 致敬遭野火襲擊的洛杉磯

〔記者陳慧玲／綜合報導〕女神卡卡、火星人布魯諾在第67屆葛萊美獎頒獎典禮上暖心獻唱，致敬近期遭野火襲擊的洛杉磯，而正當典禮進行中，女神卡卡無預警在社群及電視廣告釋出新歌MV，讓歌迷非常驚喜。

女神卡卡（左）和火星人布魯諾在葛萊美獎典禮上獻唱。（翻攝自IG）女神卡卡（左）和火星人布魯諾在葛萊美獎典禮上獻唱。（翻攝自IG）

在洛杉磯舉辦的葛萊美獎頒獎典禮，女神卡卡與火星人布魯諾合唱《加州之夢》，向所有致力救災的消防人員，以及許多被野火燒毀家園的災民，還有所有的洛杉磯民眾至上關懷之意。

在女神卡卡和火星人布魯諾登台表演前，典禮上先播放一段洛杉磯城市遭野火破壞的影片，之後兩人以60年代復古裝扮登場演唱「The Mamas and the Papas」樂團的代表歌曲《加州之夢》。本屆葛萊美獎也將做特別募款，幫助野火救災。

女神卡卡釋出新歌MV。（翻攝自IG）女神卡卡釋出新歌MV。（翻攝自IG）

就在女神卡卡表演結束，典禮的廣告時段驚喜首播她的新單曲《Abracadabra》MV片段，歌迷看到都十分驚喜。

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