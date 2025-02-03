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大S流感併發肺炎過世 陳志金：疫苗可預防

「大S」徐熙媛因得了流感併發肺炎，不幸在日本過世。（翻攝自大S臉書）「大S」徐熙媛因得了流感併發肺炎，不幸在日本過世。（翻攝自大S臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕今（3）日上午，「小S」徐熙娣經紀人證實「大S」徐熙媛因得了流感併發肺炎在日本過世。

ICU醫師陳志金稍早在臉書發文表示，流感、新冠、呼吸道融合病毒RSV（我簡稱它們為「劉欣容」），對很多人來說，或許只是小感冒，「但是，這些病毒也可能併發肺炎、住院、甚至致命，當然年紀越大的、抵抗力越差的人，風險越高。」

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陳志金指出，偶爾也會遇到青壯年發生重症的，「除了做好個人衛生防護（戴口罩、勤洗手、作息正常、維持健康生活型態、減少出入人潮擁擠的地方......），這三種病毒，還有疫苗可以預防。」

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而小S透過經紀人發聲明證實大S過世：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever」

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