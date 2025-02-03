大S病逝震驚韓網「飆破千則留言」 不捨具俊曄：好不容易在一起

〔記者廖俐惠／台北報導〕大S因流感併發肺炎病逝，享年48歲。數家韓國媒體也紛紛引述台灣報導，指出具俊曄的妻子、以《流星花園》聞名韓國的徐熙媛病逝，韓國網友震驚直呼：「好不容易在一起！」

大S病逝，韓網討論破千則留言。（翻攝自IG、theqoo）

韓國媒體報導，徐熙媛因演出《流星花園》、《倩女幽魂》等劇聞名亞洲，在韓國也有「台灣杉菜」的稱號。2011年徐熙媛與中國商人汪小菲結婚，育有一男一女，最後卻2021年離婚，之後與具俊曄戲劇性的重逢，成為韓國家喻戶曉的人物。

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目前韓國媒體《韓聯社》、《edaily》、《News1》、《體育朝鮮》、《日間體育》、《先驅報》、《紐西斯通訊社》、《SPOTV NEWS》、《首爾新聞》等等皆引述台灣媒體，做出相關報導。

多家韓國媒體紛紛報導大S的死訊。（翻攝自Google）

消息傳到韓國論壇「theqoo」、「82cook」，短時間內就有破千則留言，韓國網友紛紛驚呼，「天啊」、「可是前幾天才說兩人恩愛出遊，這不是假新聞嗎！？」、「他們在疫情時間重逢、結婚，生活沒幾年，現在就這樣走了」、「蛤是在說什麼啊？」、「經過這麼長的時間終於結婚了，到底發生了什麼事」、「好震驚啊，好久沒有聽到外國明星去世的消息，讓我這麼震驚」、「我以為他們會幸福生活在一起」。

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