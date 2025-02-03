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娛樂 最新消息

民歌金曲廟會、木棉道、小草 著作權確定不屬於王夢麟

王夢麟。（資料照，記者陳奕全攝）王夢麟。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者張文川／台北報導〕老牌民歌手王夢麟4年前發現滾石音樂YouTube官方頻道於2015年上架由他填詞譜曲及演唱的「雨中即景」、「阿美！阿美！」等9首歌曲影片，他提告請求確認9首的的著作財產權所屬，並向滾石求償200萬元；最高法院審理後，認為王早在47年前就已將9首詞曲轉讓給新力公司，經併購成為滾石財產，因此維持智慧財產及商業法院的認定，判王夢麟敗訴定讞。

70歲王夢麟主張擁有著作權的9首被滾石上傳至YouTube影音平台的歌曲，包括「廟會」、「雨中即景」、「木棉道」、「阿美！阿美！」、「小草」、「七月涼山」、「故事」、「努力奮起」、「母親！我愛您！」等。

王夢麟主張他在1978、79年間創作完成9首歌曲的音樂專輯，當時的著作權法規定須登記始取得著作權，但他當時未登記，直至1985年著作權法修正後，才取得著作權，他之後未曾移轉著作權。

但滾石音樂公司卻宣稱取得著作財產權，未經他同意或授權，於2015年5月起將音樂影片陸續上傳至YouTube上，侵害他的著作財產及表演著作權，請求法院確認著作權，並向滾石公司與負責人段鍾沂求償200萬元。

滾石答辯，王夢麟已於1978年9月、1979年8月先後將這9首詞曲的著作權讓與給新力公司，新力公司於1987年11月又讓與新格文化公司，新格再向內政部完成著作權登記，1993年10月滾石向富帝投資公司收購新格公司的全部股權，繼受所有財產，自然擁有9首詞曲及這些演唱MV的公播及重製權，不適用1998年修正後的著作權新法。

智財法院一審、二審皆判王夢麟敗訴，主要的依據是王夢麟與新力當年簽立的2份著作權轉讓證明書，以及新格公司於1985年向內政部申請註冊取得著作執照的證明，依當時的法令確實已完成轉讓。

至於王夢麟主張他演唱9首影音影片的表演著作權，法院認為這些是從王的這張專輯而來，由新力或新格集團出資聘請王夢麟演唱歌曲，雙方未約定表演著作權歸屬，依當時法律自屬出資的新力或新格公司所有，王夢麟對專輯的錄音著作並未享有著作權。

何況王夢麟曾在2018年8月2月接受節目訪談中說，「唱片製作科科長一聽到雨中即景這首歌，就找我去談，就希望這首歌我來唱……結果唱酬2000、曲2000、詞1500，5000塊錢，雨中即景打死了，從此以後我沒有一點版權，變他們的」，法官認為由此可知，王夢麟當時確實有向新格唱片公司領取演唱歌曲的酬勞，依當時法令，專輯的相關錄音著作即屬於出資人新格公司，判王敗訴。

王夢麟上訴三審，最高法院認為二審判決認定沒有違誤，駁回上訴，全案確定。

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