葛萊美獎》兩大女神同台！泰勒絲宣讀得獎 碧昂絲驚訝表情全都露

〔記者陳慧玲／綜合報導〕第67屆葛萊美獎在洛杉磯舉行頒獎典禮，入圍大贏家碧昂絲已從泰勒絲手中領取「最佳鄉村專輯」大獎，而當泰勒絲宣讀得獎名單時，碧昂絲的表情充滿驚訝，彷彿沒有預期自己能得到這項獎，老公傑斯及女兒都陪伴身旁為她開心。

泰勒絲宣讀得獎名單。（翻攝自IG）

碧昂絲以《牛仔卡特》入圍11項獎，先前她跨足鄉村音樂領域引來不少負面評價，但在典禮上她用實力證明，她做到了，拿下「最佳鄉村專輯」獎。

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碧昂絲聽到獲得最佳鄉村專輯大獎，表情非常驚訝。（翻攝自IG）

碧昂絲（右）從泰勒絲（中）手中領取獎項。（翻攝自IG）

從泰勒絲手中領取獎座後，碧昂絲談到：「我沒有想到可以得獎。」另外她也表示：「我要感謝上帝，這麼多年了我仍然能夠做我喜歡的事情，我的天啊！我要感謝所有不可思議的鄉村藝術家能接受這一點，我們非常努力在做這張專輯，我認為有時流派是一個很酷的詞，讓我們保持作為藝術家的地位，只是想鼓勵人們做一些他們熱衷的事情，並堅持下去。」

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