（專訪）Lulu蛇攀開筋骨 黃仲崑臉紅喊好熱

〔記者傅茗渝／專訪〕春節假期結束迎開工，以影后再掀討論的「鋼鐵大叔」黃仲崑跟著老婆Lulu指導，向本報讀者分享皮拉提斯及日常甩肉法，夫妻倆冷不妨上演「金蛇攀樹」，情趣滿點的抱姿被笑稱「戀愛進行式」。而黃仲崑在Lulu細聲調教下筋骨全開，臉色赤紅直喊身子好熱。

Lulu打趣延伸姿勢，攀上黃仲崑笑稱金蛇攀樹。（記者王文麟攝）

Lulu表示第1組「三角式」是加強下半身的柔軟度和肌肉力量，三角形動作伸展背部與脊椎；第2組「前後腿伸展」針對下半身加強，特別是大腿肌群的鍛鍊，提升身體的協調性和控制能力。第3組「側腰延伸」則是針對背部和腰部的伸展，適合長期坐在電腦桌前及上肢淋巴較為阻塞的人。

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黃仲崑示範「側腰延伸」，適合久坐電腦桌前及上肢淋巴阻塞的人。（記者王文麟攝）

除了皮拉提斯外，Lulu也示範幾組在家輕易上手的動作，「第1個動作同樣是三角式，功能是伸展背部和腿後的柔軟度。第2個動作是平板式，重點在於鍛鍊腹部肌力、上臂肌群，以及全身的肌耐力。」最後她玩笑分享特別姿勢，攀上金雞獨立的黃仲崑，被一旁經紀人笑虧：「蛇來蛇去」。

黃仲崑在老婆Lulu教導下筋骨全開。（記者王文麟攝）

夫妻倆示範「三角式」，伸展背部和腿後的柔軟度。（記者王文麟攝）

聊到過年消遣是否小賭怡情？黃仲崑搖搖頭笑：「我不賭錢，我是大學聯考連兩年數學0分的人，很明顯我的腦筋裡不能有任何數字進去。」他說自己一點都不在意數字，人生的第一順位永遠是家人而非事業，夫妻倆計畫今年推出第三本雙人瑜珈書，黃仲崑嘴角揚起表示：「瑜伽兩個字怎麼來呢？就是『魚水之歡，最好在家』。」

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