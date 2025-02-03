5分鐘就播一場！中國電影《哪吒2》稱霸賀歲檔 票房狂飆156億

〔記者廖俐惠／綜合報導〕中國賀歲片《哪吒之魔童鬧海》（簡稱哪吒2）自初一（29日）上映後討論度居高不下，至今天（3日）截稿前，官方宣布票房達34億人民幣（約台幣156億），傳出河南有一家電影院竟然5分鐘就播映一場，排片率相當驚人。

中國網友稱今年的賀歲檔是「神仙打架」，每一部片都各有支持者且受到許多喜愛，先前《射鵰英雄傳俠之大者》、《蛟龍行動》就傳出因為排片不佳，網上粉絲頗有微詞，就連《蛟龍行動》的製片人于冬都公開喊話，懇求電影院給予一些比較有效的場次，創造口碑。

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《哪吒之魔童鬧海》在中國十分賣座。（翻攝自微博）

排片為何如此重要，此次賀歲檔票房冠軍、動畫電影《哪吒2》，就傳出河南鶴壁一家電影院，高峰時間竟然每5分鐘就有一場，一天平均每10分鐘就播一次《哪吒2》，若是每場都坐滿觀眾，票房成績必定開紅盤。

根據《第1現場》指出，該電影院證實消息，表示總共有30個影廳，場次絕對足夠，「肯定是根據顧客看的人越多，我們排得越多，觀眾的反響還是比較好的。」網友友贊同，紛紛表示，「電影院跟著市場反應走，人家是生意人要賺錢」、「影院也是要賺錢好嗎，哪個上座率告就排哪個」、「看的人多就排的多」。

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