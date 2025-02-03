被判定不可能自然受孕 劉雨柔驚喜懷孕曝現況

劉雨柔上個月29日突公布懷孕喜訊。（翻攝自IG）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人劉雨柔2022年和前夫黃育仁結束5年婚姻，隔年公開認愛職籃球星胡凱翔，卻一度遭爆料戀情告吹，上個月29日她在凌晨突公布懷孕喜訊 ，親揭孩子的爸正是胡凱翔。

大年初一劉雨柔曬出火辣孕照，爆喜訊「升格當媽」，透露寶寶小名「小花生」，感性表示：「今年過年給家人最大的驚喜和喜悅，就是分享我的小花生，家人的笑容，和自己在眼眶打轉的淚水只有我自己知道，小花生就是個奇蹟！」

請繼續往下閱讀...

相關新聞：才爆情斷胡凱翔！劉雨柔求子碰壁心碎發聲「憎恨別人懷孕」

劉雨柔昨在IG透露懷了「小花生」是一大驚喜，因她喜歡小孩子，但從未想過自己生小孩，因罹患肌腺症加多囊，這些年看過婦產科醫師、中醫生甚至取卵，但結果都告訴她：「妳不可能自然受孕。」因而選擇凍卵留一線生機。

劉雨柔接著說，這些日子就是想盡辦法讓自己好睡覺（每天腰痠背痛不能睡真的很想哭），保健食品也是很捨得去吃，畢竟自己要養好身體，也要顧好小花生；而其他的不舒服，她覺得

都是每個偉大媽媽必經的過程，「現在就是放鬆自己的心情，每天開開心心笑（希望小花生也愛笑），一步一步面對這段屬於我的奇幻旅程。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法