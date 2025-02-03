音樂人李坤城病逝2年 臉書驚傳無預警消失

李坤城（右）病逝後，遺孀林靖恩多次傳出行為脫序。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕轟動一時「爺孫戀」資深音樂人李坤城前年4月不敵大腸癌病逝，小40歲遺孀林靖恩繼承大筆遺產後頻爆多起脫序行徑，違法犯下竊盜罪，數度登上新聞版面，1年多來李坤城兒子李卓軒多次怒批林靖恩，近日更傳出李坤城臉書無預警被消失。

媒體近日從臉書搜索李坤城生前臉書帳號，不過已經消失，臉書留下「目前無法查看此內容」訊息，而他妻子林靖恩與李卓軒的臉書，新春過年至今都沒有更新近況。

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李坤城羽化成仙後，李卓軒不時透過文字宣洩對林靖恩不滿情緒，去年底他發聲怒斥暗諷林靖恩：「你知道要害一個人的一生最極端的方式，就是無條件供養他讓他20歲到30歲人生最能吃苦最能學習最精華的時候衣食無憂，無所事事，好吃懶做。」

「然後30歲之後一無所有，什麼也不會，連養活自己的能力都沒有，連對未來會過的更好的希望都沒有！」李卓軒撂狠話痛批這就是天譴，更是自己的選擇因此怪罪不了任何人，「最後更不需要我動手，介入別人修來的因果。」而他發文指桑罵槐雖未指名道姓，多數網友認為李卓軒指的就是林靖恩。

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林靖恩去年初才遭台中2間飯店業者指控「失控砸電視、狂敲玻璃門、吐痰」等脫序行徑，之後又傳出流落街頭，甚至躲進銀行裡ATM倒頭就睡。不僅如此，她又做出偷吃他人外送來的炸醬麵、在公園與街友四處鬼混等行徑，更因在台中超商偷竊飲品，遭法院依竊盜罪判處罰金3000元。

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