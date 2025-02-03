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娛樂 電影

有望成為驚喜黑馬！《完美伴侶》好口碑 帶旺全球票房穩健發揮

〔記者許世穎／綜合報導〕大受好評的驚悚愛情片《完美伴侶》上週末（1月31日至2月2日）在北美上映，以950萬美金（約台幣1.15億元）的票房登上亞軍，同時電影也在北美以外的60個海外市場進帳550萬美金（約台幣1.81億元），全球票房達1500萬美金（約台幣4.94億元），據報該片成本約為1000萬美金（約台幣3.29億元，不含行銷支出），成績仍屬穩健。

蘇菲柴契爾在《完美伴侶》飾演的性愛機器人，被男友過度操控。（華納兄弟提供）蘇菲柴契爾在《完美伴侶》飾演的性愛機器人，被男友過度操控。（華納兄弟提供）

《完美伴侶》由「新生代驚悚片女神」蘇菲柴契爾和《黑袍糾察隊》傑克奎德一同演出，描述蘇菲飾演的性愛機器人發現自己的非人身分，同時也發現自己被傑克飾演的男友過度控制，甚至上演可怕陰謀。

電影在知名影評網站爛番茄上獲得94%的高好評新鮮度，代表觀眾評價的爆米花指數也有91%的好評認證，外媒的票房分析師看好該片成為接下來到情人節的驚喜黑馬，有望吸引截然不同的觀眾群，並可能成為情人節期間想要尋找另類觀影體驗的情侶必看電影。《完美伴侶》全台上映中。

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