夢工廠新作稱霸北美票房！《超狗神探》3600萬美金奪冠超乎預期

〔記者許世穎／綜合報導〕由環球影業發行的夢工廠最新動畫《超狗神探》（DOG MAN）上週末（1月31日至2月2日）在北美上映，得益於強勁的口碑與家庭客群觀眾的高度期待，以超乎預期的3600萬美金（約台幣11.85億元）勇奪週末暨新片票房冠軍。

夢工廠動畫新作《超狗神探》拿下北美首週末暨新片票房冠軍。（翻攝自IMDB）

該片改編自戴夫皮爾奇（Dav Pilkey）創作的同名童書，也是夢工廠繼改編他的《內褲超人》後，再將同宇宙作品搬上大銀幕，描述一名人類警察與他的忠誠愛犬在執勤時受傷後，被融合成一體，從而展開了一場驚險刺激的冒險。配音陣容包括彼特戴維森（Pete Davidson）、李利萊爾豪艾里（Lil Rel Howery）與艾拉費雪（Isla Fisher）。

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除了票房表現超乎預期，電影在CinemaScore上獲得觀眾給予該片「A」級好評價，似乎也預告了該片在戲院將會有較長的熱度。目前加上海外票房，《超狗神探》的全球累積票房也達到4060萬美金（約台幣13.37億元）。

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