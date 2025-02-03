（專訪）林奕嵐2025化煞遠離小人 牧森享受過程添信心...父母珍珠婚獻大禮

〔記者李紹綾／專訪〕牧森、林奕嵐、袁漠遙是周子娛樂的潛力新星，三人相約製做開運苔球，為家中增添綠意，期許2025好運來。

林奕嵐。（記者胡舜翔攝）

牧森、林奕嵐、袁漠遙分別選了旺旺樹、星點木、袖珍椰子，將綠苔包覆在苔球外圍時，袁漠遙迅速捏好並塑型，被老師誇讚「手勁很好」，林奕嵐看到後，懊惱問：「妳的怎麼這麼完美？為什麼我捏的這麼肥？」引起全場大笑。

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林奕嵐（左起）、袁漠遙、牧森分別選了星點木、袖珍椰子、旺旺樹做開運苔球的樹種。（記者胡舜翔攝）

袁漠遙手巧有原因，她曾受朋友之邀，擔任園藝活動的助教，林奕嵐過去沒有手作經驗，但從去年開始蒐集電影票、演唱會及機票的票根，放在小筆記本裡面，為自己做個紀錄，牧森好奇問：「木工算嗎？大手作。」他曾拿木棧板做成床板，但後來換掉，袁漠遙打趣問：「是睡垮了嗎？」牧森連忙澄清：「沒有垮啦！是後來搬家，把木棧板送人了。」

在選吊飾裝飾苔球時，三人陷入選擇困難，牧森特別選了雙魚、水瓶的星座礦石，透露這是父母的星座，因兩人剛慶祝結婚30週年，所以他打算將開運苔球送給父母當禮物，且他還在上頭加了金沙石，「剛好是我最愛的橘色」，以此代表一家三口團圓、關係緊密。

牧森。（記者胡舜翔攝）

林奕嵐選了牡羊座的守護石琥珀，有避邪、化煞功用，她說：「我比較容易相信人，所以很需要避小人。」她還選了天坪座的幸運石珊瑚，她自認自信心不足，想要減少懷疑、肯定自己，另一個則是雙魚座的紫水晶，「我想開啟智慧、鎮定情緒，希望2025是很Chill、很舒服的一年，我可以更相信自己。」

林奕嵐。（記者胡舜翔攝）

袁漠遙的苔球植裁選了看起來像竹林的袖珍椰子，她說：「我喜歡復古、武術類的東西，選用黑白兩色的水晶代表太極，我覺得苔球中間的星球很像劍，有種在竹林中武打的感覺，最底下是我的星座處女座幸運石。」她分享以「袁漠遙」闖星河的原因，「媽媽姓袁，我一直覺得這姓氏很特別，想說如果有機會用到媽媽的姓氏，這樣會很棒。我的本名是媽媽取的，藝名也決定給她取，她是最了解自己女兒的人。」

對於去年的表現，袁漠遙給出滿分的成績，因為她在2024年初寫的「待辦清單」完成了8成，讓她心滿意足，「我覺得OK了，沒完成的都是小事，但大事都有完成。」林奕嵐自己打了84分，她說：「表現有比去年再好一點，我覺得我可以再越來越好，也要開始肯定自己。」透露會寫IN、OUT期許，IN是想獲得的、OUT是想推開的，「我去年各寫了一個，IN是想要多寫日記，OUT是遠離小人，要避邪。」她以「LOCK IN」勉勵自己，「做任何事都很全心投入，我很容易三分鐘熱度，像一些運動，都是學一下就不想學了，很容易半途而廢。」

牧森。（記者胡舜翔攝）

牧森給自己2024的表現85分，招認原本心裡想的分數更低，但想到在實踐的過程中盡了最大的努力，「享受過程最重要，不管是關係、生活還是工作上，我都很努力執行，雖然成果可能只有6、70分，可是走來的每一步，我都努力過了。」新的一年要給自己多一點的信心，也要更相信自己。

做了苔球，打算放在家裡哪？袁漠遙表示，已想好要掛在住處外的樹上，上頭掛著先前手作的植裁，牧森聽到後，搞笑問：「我的可以借放嗎？」他已猜想父母會擺在客廳，林奕嵐也是會放客廳，「這樣一進家裡就看得到。」

談及農曆新年必需要做的事，三人默契十足，異口同聲說：「打麻將。」袁漠遙笑說，在牌桌上不會放水給長輩，「因為要賭錢。」牧森則是贏不過家中長輩，「他們很強，畢竟玩了超過50年。」

林奕嵐每年都會收到父母給的紅包，去年開始包紅包給長輩，她說：「那時剛好和爸媽吵架，透過e-mail跟他們溝通，發現有時候有些話無法和爸媽說出口，用傳文字訊息的方式最有效，後來我覺得很愧疚，那天晚上就包紅包給他們。」這次金蛇年，她和家人回美國，屆時除了打牌，也會待在家放空、追劇，充飽電後就要投入新片《命中註定那頭鵝》的宣傳。

場地提供：Agaric Garden 艾格瑞

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