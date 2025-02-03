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娛樂 電視

（專訪）袁漠遙健康亮紅燈「臉圓一圈」 取代鄭宜農唱《花香2》主題曲壓力山大

〔記者李紹綾／專訪〕袁漠遙是周子娛樂的潛力新星，近期與同門師姐、師兄林奕嵐、牧森相約製做開運苔球，為家中增添綠意，期許2025好運來。

袁漠遙。（記者胡舜翔攝）袁漠遙。（記者胡舜翔攝）

袁莫遙她分享以「袁漠遙」闖星河的原因，「媽媽姓袁，我一直覺得這姓氏很特別，想說如果有機會用到媽媽的姓氏，這樣會很棒。我的本名是媽媽取的，藝名也決定給她取，她是最了解自己女兒的人。」她喜愛騎馬，媽媽認為「漠」有北方游牧民族無邊無際、策馬奔騰的意境，很符合她的形象，「遙」則是和漠有呼應，代表「心向遠方、目標堅定不移的往前行。」兩字讓她感受到安定的力量。」

袁漠遙。（記者胡舜翔攝）袁漠遙。（記者胡舜翔攝）

袁漠遙的第一部戲劇作品《第一次遇見花香的那刻2》2月18日即將播出，她直喊：「壓力好大！」她解釋，主題曲是她親自寫詞、演唱，「第一季的主題曲是鄭宜農寫的，大家會期待第二季有沒有她的歌，答案是有的，她這次的歌是片尾曲，我還是怕音樂會不會跟不上，不希望毀掉這一部，因影集第一季已累積大量的『花粉』，第二季加入了新角色，在角色、音樂上，我都不想讓大家失望。」

袁漠遙（中）與林奕嵐（左）、牧森（右）相約製做開運苔球。（記者胡舜翔攝）袁漠遙（中）與林奕嵐（左）、牧森（右）相約製做開運苔球。（記者胡舜翔攝）

袁漠遙看了《第一次遇見花香的那刻2》的預告後，直喊：「我的臉太圓了！」透露拍戲時身體狀況不佳，臉上狂冒痘痘，喉嚨也在發炎，吃了不少抗生素的藥，副作用就是臉圓，她笑說：「在影集裡，應該會看到各種大小不一樣的漠遙，有很瘦的漠遙，還有突然很圓的漠遙，沒辦法，那時候身體太差了。」

談及為戲寫的客語主題曲，袁漠遙認為是新的突破，坦言一開始很抗拒，「因為聽習慣自己唱出來的歌是中文，突然換了一個語種，感受差滿多的，但後來發現，歌曲滿出乎意料的好聽，我現在反而只記得客語歌詞。」

對於去年的表現，袁漠遙自信地給了自己滿分，因為去了一直想去的哈蕯克，在當地的家庭寄宿了一個月，跟他們的感情變得超好，因當地有各種山林、樹林及草原，交通方式是她最愛的騎馬，她幾乎從早騎到晚，也會和寄宿家庭的人拜訪朋友、住蒙古包，是個頗特別的體驗。

袁漠遙不僅去了沙漠，也完成了水肺潛水，想要接觸的東西，都有如願完成，她說：「我每一年都會給自己立一個『要完成的事』清單，去年寫的清單至少完成了8成，就覺得OK了，因為沒完成的都是小事，但大事都有完成。」她以「不馴」形容2025的展望，「我本身滿固執、反骨，就是別人講，我可能都聽不太進去，一定要我自己想通，或是這是屬於我自己的規劃，我才會去做，不馴2字的意思就是，『在不確定的世界，做確定的事』，希望保有這樣的個性，無法被馴服的漠遙。」想法非常正向，也很了解自己，她說是先前花了很多時間與自己溝通。

場地提供：Agaric Garden 艾格瑞

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