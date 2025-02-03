晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

（專訪）許富凱怎麼了！暴瘦到63公斤 喊話江蕙這件事

〔記者張釔泠／專訪〕「金曲歌王」許富凱年前幫自己看命盤，透露今年有一個宮位的主星是紫微星，做什麼都很有魄力，也特別想要開創，還笑稱從減肥這件事情就看得出來，「以前很容易放棄，最近執行力超級強。」日前已經瘦到了63公斤，也笑稱從去年年開始，自己很就像「海綿寶寶」，拚勁十足，很享受拚命吸收的感覺。

許富凱。（記者胡舜翔攝）許富凱。（記者胡舜翔攝）

許富凱之前加入實境節目《瓜田冠軍的誕生》，他自嘲是節目中的「苦力擔當」，曾因穿著短褲去摘紅柚被蚊蟲咬傷，差點引發蜂窩性組織炎，超怕魚的他甚至硬著頭皮去補收香魚，收工時忍不住吐了，一度被嚇到想要「裸辭」。

雖然錄製過程很苦，但他收穫了滿滿的人情味、也聽到許多有溫度的故事，原本就是「 師奶殺手」的他，下鄉後繼續「圈粉」，熱情的阿公、阿嬤都很疼惜他、不停的「餵食」，「就像看到隔壁家的小孩，什麼東西都搬出來給我吃。」也因此希望節目能繼續開第二季。

許富凱。（記者胡舜翔攝）許富凱。（記者胡舜翔攝）

他去年不停挑戰自我，主持、音樂劇、實境節目樣樣來，腳步幾乎沒停，「很多事情是實際下去做才能體會的，我不想要只是待在高高的地方看人，就像這次我就學到了一定要知足、惜物，接觸人的過程真的很『療癒』。」

提到新年新計畫，他也直呼想要繼續「跨界」：「看了星盤，今年會特別想要突破，走出舒適圈。」希望工作能盡量上門，「如果一直當歌手，比較容易會乏味，這些都是很好的調劑。」往後想持續走入民間，「我想像美鳳姐一樣，目標是成為『男版美鳳姐』啦。」喜歡宮廟文化的他，也盼有機會接觸相關類型節目。

「二姐」江蕙即將於今年在北高雙蛋舉辦演唱會，許富凱2013年曾被被二姐欽點為演唱會固定嘉賓，至於這次會不會想要「主動報名」再當嘉賓，許富凱害羞表示：「如果可以的話，我呼喊一下。」

去年他聽到二姐在國慶晚會上的演出，依舊被她的天籟感動，「二姐的唱功真的是從小練到大。」笑稱自己仍屬於「青壯期」，但現在主持節目也仍得特別注意護嗓，「當然有需要喊的時候，能不用力盡量不要用力。」也只好把八點檔的邀約往外推，「日夜顛倒對嗓子傷害太大。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中