（專訪）許富凱怎麼了！暴瘦到63公斤 喊話江蕙這件事

〔記者張釔泠／專訪〕「金曲歌王」許富凱年前幫自己看命盤，透露今年有一個宮位的主星是紫微星，做什麼都很有魄力，也特別想要開創，還笑稱從減肥這件事情就看得出來，「以前很容易放棄，最近執行力超級強。」日前已經瘦到了63公斤，也笑稱從去年年開始，自己很就像「海綿寶寶」，拚勁十足，很享受拚命吸收的感覺。

許富凱。（記者胡舜翔攝）

許富凱之前加入實境節目《瓜田冠軍的誕生》，他自嘲是節目中的「苦力擔當」，曾因穿著短褲去摘紅柚被蚊蟲咬傷，差點引發蜂窩性組織炎，超怕魚的他甚至硬著頭皮去補收香魚，收工時忍不住吐了，一度被嚇到想要「裸辭」。

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雖然錄製過程很苦，但他收穫了滿滿的人情味、也聽到許多有溫度的故事，原本就是「 師奶殺手」的他，下鄉後繼續「圈粉」，熱情的阿公、阿嬤都很疼惜他、不停的「餵食」，「就像看到隔壁家的小孩，什麼東西都搬出來給我吃。」也因此希望節目能繼續開第二季。

許富凱。（記者胡舜翔攝）

他去年不停挑戰自我，主持、音樂劇、實境節目樣樣來，腳步幾乎沒停，「很多事情是實際下去做才能體會的，我不想要只是待在高高的地方看人，就像這次我就學到了一定要知足、惜物，接觸人的過程真的很『療癒』。」

提到新年新計畫，他也直呼想要繼續「跨界」：「看了星盤，今年會特別想要突破，走出舒適圈。」希望工作能盡量上門，「如果一直當歌手，比較容易會乏味，這些都是很好的調劑。」往後想持續走入民間，「我想像美鳳姐一樣，目標是成為『男版美鳳姐』啦。」喜歡宮廟文化的他，也盼有機會接觸相關類型節目。

「二姐」江蕙即將於今年在北高雙蛋舉辦演唱會，許富凱2013年曾被被二姐欽點為演唱會固定嘉賓，至於這次會不會想要「主動報名」再當嘉賓，許富凱害羞表示：「如果可以的話，我呼喊一下。」

去年他聽到二姐在國慶晚會上的演出，依舊被她的天籟感動，「二姐的唱功真的是從小練到大。」笑稱自己仍屬於「青壯期」，但現在主持節目也仍得特別注意護嗓，「當然有需要喊的時候，能不用力盡量不要用力。」也只好把八點檔的邀約往外推，「日夜顛倒對嗓子傷害太大。」

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