（專訪）丟丟妹曝求籤神準訣竅！向土地公許願「中800萬獎金」

〔記者林欣穎／專訪〕在直播界擁有高人氣的「丟丟妹」李明珊平時勤跑宮廟拜拜，積極求開運的她，身邊都會隨身帶著招財小物，就連過去沒有拜拜習慣的髮型師男友Tommy也被影響，時常陪著丟丟妹到各地拜拜，幽默直呼兩人約會的地方就是在廟裡，丟丟妹接受專訪時更自曝曾經跟土地公許願，中了800萬獎金。

丟丟妹分享拜拜求籤訣竅。（記者陳奕全攝）

丟丟妹6年前在新北中和買下豪宅，剛搬來的她就去了位在同區的烘爐地土地公廟，而烘爐地富有盛名多年，丟丟妹則笑說當時在拜拜她還有些不以為意，「我就覺得可能也不是別人說的這麼靈，我在拜拜的時候就脫口說：『如果祢讓我中獎我就相信祢，但我不會貪，我會捐給廟方』，沒想到我拜完要回車上時，在車邊撿到500塊，計程車司機就說應該是神明要給我的。」丟丟妹當時就照著鈔票上的流水號去買彩券，沒想到竟讓她中了800萬，「我當下完全沒有開心，我想說這個錢我不敢碰，就趕快拿著獎金到廟裡捐掉了！」

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丟丟妹也分享由媽媽傳授給她的「拜拜求籤」方式，進廟後要先參拜一輪，在參拜時要和主神稟明自己的姓名、基本資料，在拜完一輪後中間稍停一下，再去拿筊求籤，丟丟妹也提醒拿到筊後要記得先去過過香爐，「因為前面如果很多人拿過會沾滿人氣，過香爐才可以把它去掉。」

再次拜主神時也要再講一次自己的基本資料與求籤內容，「我擲筊前都會跟神明講好，如果祂有要給我籤，那就讓我連三聖筊、不跳筊，或是一筊定勝負，求完籤後也會同樣擲筊確認是不是就是那號籤。」如此繁複的過程，丟丟妹卻說自己求籤動作很快，一套過程不會超過三次、一下子就求到，而且籤都很準。

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