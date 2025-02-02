天菜男星下海演男妓！色情電影院攬客爆紅：太神奇了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕36歲的巴西性感男星里卡多特奧多羅（Ricardo Teodoro）在浪漫酷兒愛情片《我們愛過一次》（Baby）中飾演資深男妓，一鳴驚人，勇奪包括坎城影展影評人週等5座演技大獎，人氣沖天。

里卡多特奧多羅身高183公分，擁有希臘神祇般的健美身形，卻總是演出警察、罪犯等角色。（海鵬提供）

里卡多特奧多羅為巴西戲劇名校CAL藝術學院表演藝術學士及文化管理碩士，不僅從事表演、更擔任製片，身高183公分、擁有希臘神祇般的健美身形，擅於拳擊、足球、柔術、格鬥及游泳等各類運動，卻總被限制演出警察、罪犯等角色。

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當導演馬賽歐凱坦諾遞給他電影《我們愛過一次》劇本時，他看完堅定表示「我一定要拍」，積極爭取該角色，更花了3個月時間進行全片排練，並深入聖保羅的同志三溫暖、色情電影院等場所做足功課，對角色進行深入的研究與體會。

巴西性感男星里卡多特奧多羅（左）以《我們愛過一次》勇奪第77屆坎城影展影評人週最佳演員獎。（海鵬提供）

演戲16年來，第一次演出電影就獻給了《我們愛過一次》，他在片中飾演42歲、不再能輕易招攬客戶的男妓「羅納多」，即使他的男性魅力在賣淫圈仍受歡迎，但個性陽剛卻帶點脆弱的他，愛上了年輕的「Baby」（若昂佩德羅馬力亞諾Joao Pedro Mariano飾）後，從此徹底被愛情擊潰。

里卡多演出「羅納多」令人驚艷，不論在色情電影院攬客的高傲，抑或為生活鋌而走險上街販毒，甚至腳踝受傷、失去摯愛後的低賤卑微，都讓人看得感慨又感動。他也因為片中的精采演出、人生大開掛，連奪坎城影展影評人週最佳演員獎、里約熱內盧國際影展、巴西視聽電影節、西班牙維爾瓦拉美電影節及祕魯利馬電影節等5座演技大獎，讓他感動得說這是他從業16年以來「最神奇的時刻」。

《我們愛過一次》劇情描述，步入中年的男妓羅納多（里卡多特奧多羅飾），有次在色情電影院攬客時，遇到喜歡上他、才剛離開少年監護中心的男孩威林頓（若昂佩德羅馬力亞諾飾）。原本懶得搭理的羅納多，看見威林頓在街頭徘徊，靈機一動邀他加入攬客陣容，兩人關係既像夥伴，又像父子，更像戀人，漸漸陷入慾望、剝削、共生、嫉妒與愛恨之間的糾纏…。電影將於2月14日起在台上映。

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