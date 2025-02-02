晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

天菜男星下海演男妓！色情電影院攬客爆紅：太神奇了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕36歲的巴西性感男星里卡多特奧多羅（Ricardo Teodoro）在浪漫酷兒愛情片《我們愛過一次》（Baby）中飾演資深男妓，一鳴驚人，勇奪包括坎城影展影評人週等5座演技大獎，人氣沖天。

里卡多特奧多羅身高183公分，擁有希臘神祇般的健美身形，卻總是演出警察、罪犯等角色。（海鵬提供）里卡多特奧多羅身高183公分，擁有希臘神祇般的健美身形，卻總是演出警察、罪犯等角色。（海鵬提供）

里卡多特奧多羅為巴西戲劇名校CAL藝術學院表演藝術學士及文化管理碩士，不僅從事表演、更擔任製片，身高183公分、擁有希臘神祇般的健美身形，擅於拳擊、足球、柔術、格鬥及游泳等各類運動，卻總被限制演出警察、罪犯等角色。

當導演馬賽歐凱坦諾遞給他電影《我們愛過一次》劇本時，他看完堅定表示「我一定要拍」，積極爭取該角色，更花了3個月時間進行全片排練，並深入聖保羅的同志三溫暖、色情電影院等場所做足功課，對角色進行深入的研究與體會。

巴西性感男星里卡多特奧多羅（左）以《我們愛過一次》勇奪第77屆坎城影展影評人週最佳演員獎。（海鵬提供）巴西性感男星里卡多特奧多羅（左）以《我們愛過一次》勇奪第77屆坎城影展影評人週最佳演員獎。（海鵬提供）

演戲16年來，第一次演出電影就獻給了《我們愛過一次》，他在片中飾演42歲、不再能輕易招攬客戶的男妓「羅納多」，即使他的男性魅力在賣淫圈仍受歡迎，但個性陽剛卻帶點脆弱的他，愛上了年輕的「Baby」（若昂佩德羅馬力亞諾Joao Pedro Mariano飾）後，從此徹底被愛情擊潰。

里卡多演出「羅納多」令人驚艷，不論在色情電影院攬客的高傲，抑或為生活鋌而走險上街販毒，甚至腳踝受傷、失去摯愛後的低賤卑微，都讓人看得感慨又感動。他也因為片中的精采演出、人生大開掛，連奪坎城影展影評人週最佳演員獎、里約熱內盧國際影展、巴西視聽電影節、西班牙維爾瓦拉美電影節及祕魯利馬電影節等5座演技大獎，讓他感動得說這是他從業16年以來「最神奇的時刻」。

《我們愛過一次》劇情描述，步入中年的男妓羅納多（里卡多特奧多羅飾），有次在色情電影院攬客時，遇到喜歡上他、才剛離開少年監護中心的男孩威林頓（若昂佩德羅馬力亞諾飾）。原本懶得搭理的羅納多，看見威林頓在街頭徘徊，靈機一動邀他加入攬客陣容，兩人關係既像夥伴，又像父子，更像戀人，漸漸陷入慾望、剝削、共生、嫉妒與愛恨之間的糾纏…。電影將於2月14日起在台上映。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防制諮詢專線：0800-770-885☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中