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娛樂 電視

導遊語出驚人「買夠才開車」 Paul被強迫認購劣質人蔘

〔記者侯家瑜／台北報導〕中天綜合台《小明星大跟班》明（3日）晚間10點播出「出國跟團到底是喜還是悲」，Paul自曝有次慘被當成冤大頭，導遊浮誇的強迫外，向旅行社反應還遭不負責任的方式對待。

Paul說：「那時候很流行7999（元）去韓國，全程還無購物，我想說怎麼可能，去的第一天還確認真的不會把我們關起來強迫買單嗎？他們說完全沒有，還拿行程表給我看，沒想到一上車，導遊就說『我們要買足夠的額度，車子才會啟程』，要我們認購20幾盒人蔘。」

Paul跟團出國遭強迫推銷。（中天提供）Paul跟團出國遭強迫推銷。（中天提供）

而Paul買了禮盒打開後竟發現內容物都是劣質品，更誇張的是第二天導遊又再次強迫推銷，「這次他知道我們都有防備，他就改在下車前推銷，有老人想上廁所受不了，沒辦法就只好再買，到了第三天又來，我們就抗議，結果他說『沒有這個行程啊！我們都在車上』。」即便聯絡旅行社也沒辦法解決導遊的誇張行徑，「他們居然講說『導遊是當地合作的，不是我們旅行社的，有問題請你們跟他當面直接溝通』。」

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