79歲《八千里路》凌峰驚傳二度中風！新年現身曝最新病況

凌峰手寫春聯。（翻攝自抖音）

〔記者蕭方綺／台北報導〕79歲凌峰主持過《八千里路雲和月》，獲得金鐘獎教育文化節目主持人獎，是80年代的知名主持人，近年定居泰國清邁，不過他2024年12日卻驚傳二度中風，之前回台灣檢查，左邊行動較為不便，需要有人在旁幫忙，而台灣優質生命協會祕書長紀寶如曾證實凌峰二度中風，但她表示凌峰沒事，正在復健。

凌峰復原狀況良好。（翻攝自抖音）

凌峰因為身體狀況，從去年8月就未更新動態，本月28日小年夜首度親自對外坦露病況。凌峰認為這次住院治療算是一次大修理，「醫生們天天把我當作高精密儀器來調試，左修右調比跑車保養還要精細」，影片中，只見凌峰從躺在床上無法自行翻身、需要很多人攙扶復健，到透過訓練器恢復肌肉機能、獨自拄拐杖行走，復原的狀況看來很不錯。

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凌峰努力復健。（翻攝自抖音）

他還手寫春聯，喊道：「八千里路，『蛇』我其誰！」將過往節目名稱包裝其中，相當應景，也向粉絲喊話：「身體是革命的本錢，大家一定要記住，千萬別等到壞了才修，平時就得做好保養。放心！凌峰大哥很快就會滿血復活，和大家再續精彩。」

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