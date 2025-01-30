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娛樂 日韓

韓國「最善良男女星」！申敏兒連續11年捐10億韓元超暖

李帝勳（左）、申敏兒都在新年之初捐款給需要的民眾。（翻攝自X）李帝勳（左）、申敏兒都在新年之初捐款給需要的民眾。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星雖然有強大明星光環，私下也常默默行善！繼朴寶劍、IU等榮登「最善良男女星」外，近來包括申敏兒、李帝勳都在新年之初捐款給需要的民眾，尤其申敏兒更連續11年捐款給翰林燒傷財團，累積不少金額。

翰林燒傷財團近日公開，演員申敏兒捐出1億韓圜（約台幣227萬元）用於兒童、青少年、低收入戶，以及女性燒傷患者的醫療費用，據統計，她累計捐款額已達10億韓圜（約台幣2270元），多達逾200人接受過幫助。

不僅如此，申敏兒也向翰林大學漢江聖心醫院兒童病患贈送禮物、信件，傳遞善心，過去她也曾為弱勢兒童提供學習空間等，可說是新一代「善良女星」代表。

李帝勳曾來台辦見面會，和許光漢交情甚好的他，給人感覺同樣非常溫暖；韓媒報導，李帝勳在新年之際向首爾峨山醫院捐出1億韓圜（約台幣227萬元），是他第三度捐款，希望能替患有重症疾病的兒童及青少年提升生活品質。

李帝勳說：「聽說首爾峨山醫院會向患者提供美術、音樂、體育活動等轉換療法的項目，覺得有意義，於是決定捐款。」希望能透過一份心力，為他們在治療上取得正面效果。

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