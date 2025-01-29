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一代女神樂當《懼裂》女星的媽！安蒂自爆享「逆向特權」

瑪格麗特庫利（左）和媽媽安蒂麥道威爾一同演出Netflix迷你影集《女傭浮生錄》。（Netflix提供）瑪格麗特庫利（左）和媽媽安蒂麥道威爾一同演出Netflix迷你影集《女傭浮生錄》。（Netflix提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕好萊塢資深女星安蒂麥道威爾安迪·麥道威爾（Andie MacDowell）最近上《今夜秀》接受主持人吉米法隆訪問，提到女兒瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）的星途越來越耀眼，笑稱自己在業界受惠於某種「偏愛」，正經歷「逆向星二代特權」。

安蒂麥道威爾（左）和休葛蘭主演的《妳是我今生的新娘》相當經典。（翻攝自IMDB）安蒂麥道威爾（左）和休葛蘭主演的《妳是我今生的新娘》相當經典。（翻攝自IMDB）

現年66歲的安蒂是好萊塢一代女神，經典作品包括《妳是我今生的新娘》、《今天暫時停止》、《綠卡》以及《性、謊言、錄影帶》等片，瑪格麗特則憑藉和媽媽安蒂一同演出的Netflix迷你影集《女傭浮生錄》（Maid）奠定自己的明星地位，也曾演出《假會徵信社》、《從前，有個好萊塢》、《可憐的東西》，以及在獎季大放異彩的《懼裂》等片，她未能憑該片入圍奧斯卡也被視為遺珠。

瑪格麗特庫利憑藉著《懼裂》再受矚目。（CATCHPLAY提供）瑪格麗特庫利憑藉著《懼裂》再受矚目。（CATCHPLAY提供）

提到女兒，安蒂直呼：「她太厲害了！」更興奮表示，「她在《懼裂》裡的表現超棒，這部電影也很精彩。她非常勇敢，比我當年大膽太多了。她真的開闢了一條屬於自己的道路，我為她感到無比驕傲。」

安蒂笑言以往大家會說星二代享有特權，自己現在享受著「逆向星二代特權」，「現在我變酷了，因為我是瑪格麗特庫利的媽媽，此外，我還是傑克安多夫（Jack Antonoff，瑪格莉特丈夫、葛萊美獲獎歌手）的岳母，這真是一舉兩得！現在我甚至會收到13歲小粉絲寄來的信，寫著『我覺得你太棒了！』」

安蒂麥道威爾（左）為女兒瑪格麗特庫利大感驕傲。（達志影像）安蒂麥道威爾（左）為女兒瑪格麗特庫利大感驕傲。（達志影像）

瑪格莉特主演的《懼裂》入圍第97屆奧斯卡最佳影片、導演、女主角、原著劇本、妝髮共5項大獎，目前正於全台戲院重映中，同時也於串流平台CATCHPLAY+獨家上架。第97屆奧斯卡將於台灣時間3月3日上午舉行。

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