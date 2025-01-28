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娛樂 最新消息

翹臀珍透視裝辣秀好身材！新版《蜘蛛女之吻》首映感性淚灑

〔記者許世穎／綜合報導〕「翹臀珍」珍妮佛蘿培茲主演新版《蜘蛛女之吻》在日舞影展首映，她以一襲閃亮的蜘蛛網狀透視晚禮服亮麗現身，電影首映後贏得觀眾起立鼓掌，讓她當場淚流滿面，感性表示能主演這部小說、音樂劇改編電影「實現了一生的夢想」。

珍妮佛蘿培茲主演新版《蜘蛛女之吻》在日舞影展首映，她以一襲閃亮的蜘蛛網狀透視晚禮服亮麗現身。（達志影像）珍妮佛蘿培茲主演新版《蜘蛛女之吻》在日舞影展首映，她以一襲閃亮的蜘蛛網狀透視晚禮服亮麗現身。（達志影像）

《蜘蛛女之吻》曾於1985年搬上大銀幕，並讓已故的威廉赫特榮獲坎城影展及奧斯卡影帝，音樂劇則於1993年於百老匯首演。新版電影由《夢幻女郎》、真人版《美女與野獸》等片導演比爾康登執導，珍妮佛在片中飾演同志囚犯主角路易斯的最喜愛的銀幕女神「英格麗盧納」。

珍妮佛表示：「我一生都在等待這一刻，我之所以想進入這個行業，是因為我媽媽會讓我坐在電視前，每年看一次《西城故事》。那讓我深深著迷，心想：『這就是我想做的事！』今天是我第一次真正實現這個夢想。導演比爾康登讓我的夢想成真。」

儘管電影充滿黃金時代音樂劇的華麗風格，但《蜘蛛女之吻》也有著對於現狀更為緊迫的政治訴求，導演比爾康登在介紹電影時，也特別引用了美國總統川普就職演說中提到的「從今天起，美國政府的官方政策將是只有兩種性別：男性與女性。」

導演比爾康登強調，觀眾會發現電影中對這種觀點有著完全不同的看法，「最重要的是，我們必須跨越這些差異。這部電影的核心信息是，唯一的出路就是愛與善良。」他認為多年來，跨性別者被用作文化戰爭的犧牲品，「不管發生什麼事，我們都必須面對這一現實，這個問題並不會自行消失，對我來說，這部電影表現了，人們可以超越這些分歧，作為個體來互相理解。」說完贏得滿場觀眾的熱烈掌聲。

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