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《女大》班底在台登記嫁泰國尪！「卡關4年」原因曝光

亞美將25日在台登記嫁泰國尪。（翻攝自臉書）亞美將25日在台登記嫁泰國尪。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人「亞美將」鄧莉穎從《女人我最大》班底發跡，4年前嫁給泰國老公，不過因手續問題遲遲沒登記，她昨（25日）開心在社群宣布終於和老公在台灣登記，日子還特別挑在她1月24日生日當天。

亞美將表示：「昨天124是我生日，也是我們在台灣的結婚登記日，連我自己都覺得怎麼結個婚搞那麼久啊。」她進一步表示疫情前2020就在泰國登記了，後來遇上疫情，解封後也因為照顧家中老犬不敢出遠門，婚姻登記之路也就因此延後，直到2024年下半年才開始跑泰國送件流程，承辦人員更困擾地說：「你們從2020年到現在才來辦⋯。」得重新查看收據證明、文件證明等。

亞美將配偶欄上多了老公名字。（翻攝自臉書）亞美將配偶欄上多了老公名字。（翻攝自臉書）

一番奔波後，亞美將上週收到文件後趕快找翻譯及民間公證人處理文件，「於是文件恰巧在這週完成，我們就拿著好厚一疊的文件去戶政事務所辦理結婚登記。」而登記時間點更剛好是她生日，她也開心表示「我的配偶欄也有泰果先森『鄧以文』了！」

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