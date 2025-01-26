（影）《交換禮物》全台賣破500萬！陳亞蘭掛保證：好片感動人心

《交換禮物》放映，包括寶媽（前排）、寬姐（前排左五）都來了。（社團法人台灣優質生命協會、寬魚國際提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕紀錄片《交換禮物》上映至今已滿月，超過兩萬名觀眾進電影院支持，全台賣破500萬！金鐘戲王陳亞蘭也和「台灣優質生命協會」包場支持，直呼寬姐（邱瓈寬）出品的電影，大家絕對有信心，打趣要她把電影帶到「大巨蛋」。

陳亞蘭出席《交換禮物》包場。（社團法人台灣優質生命協會、寬魚國際提供）

陳亞蘭說：「這麼好的電影、這麼感動人心的電影，很多人都想來看！」還說藉由大家的口碑，看完之後幫我們推廣，因為都包不到廳，以後建議寬姐到大巨蛋，好的電影一定要好好的欣賞，感動自己的心，發自內心再感動別人。

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寬姐說：「我自己看感動流淚，監製拍到一半女朋友得癌症，女朋友本來活潑、漂亮，他跟他未婚妻商量，一直到她復發走了才拍完。他們在醫院結婚，看了真的很感動。」

寶媽25日則是首次出席《交換禮物》映後，她說：「每個人都會生病，要用正面態度；5年前因為體檢得肺腺癌，老天爺送給我一個禮物，告訴我好好照顧身體。我從年輕時得淋巴癌、甲狀腺癌與肺腺癌，寶媽能活到現在，就是我很理智。」

昨天剛好是70歲生日的寶媽說：「我生日，我想和大家交換禮物，把我的堅強，我的冷靜，我的豁達，送給大家。」

林明謙導演分享從拍攝到上映至今，一路上都在交換禮物，例如原本要去歐洲訪談一位學者，後來因為疫情耽擱、對方也不幸在疫情期間過世，這個意外反倒讓團隊聚焦回台灣拍攝自己身邊的人事物，這又何嘗不是一份禮物。

《交換禮物》最新預告：

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