珉豪遇台灣地震「照露不誤」！巧克力腹肌猛到炸裂

珉豪昨在高雄開唱。（開麗娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣男團SHINee成員珉豪首次以個人身分登上台灣演唱會舞台，昨（25日）在高雄流行音樂中心賣力開唱，不料正巧遇上地震國家警報，只見珉豪相當專注，並未受到地震影響演出。

珉豪為了台灣歌迷，週四就提前抵達高雄做準備，抽空到高雄港邊散步，感受南台灣的好天氣與美景；演唱會上一連有《Would You Mind》、《Affection》等多首新專輯歌曲，唱到《FIREWORKS》時，粉絲拋出彩帶應援，氣氛超嗨。

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珉豪露出巧克力腹肌撩粉。（開麗娛樂提供）

最有看點的地方莫過於珉豪大秀手臂肌肉線條，甚至還有小露「巧克力腹肌」的畫面，讓女歌迷頻頻發出歡呼聲，甚至有人在社群發文直說「偶像脫了，我卻不敢看」，意指畫面令人害羞。

這次珉豪還帶來未公開曲目《You’re Right》及最後安可曲《Choice》，台灣閃窩（粉絲名）熱情應援讓他感動不已，不忘與大家相約盡快再相聚；珉豪台灣站結束後將巡演至日本演出。

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