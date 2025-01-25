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娛樂 音樂

絕美玉女都沒變！蘇慧倫29年前嫩樣曝光 遭揭驚人巧合

〔記者陽昕翰／台北報導〕絕美玉女蘇慧倫推出新專輯《輕重Aftersun》，她拍攝視覺照，包括把蹺蹺板搬運到海面，或是躺在吊床上，彷彿迎面接受生命中的起伏躁動，意喻著輕重之間的選擇。

蘇慧倫相隔5年，推出新專輯《輕重Aftersun》。（相信音樂提供）蘇慧倫相隔5年，推出新專輯《輕重Aftersun》。（相信音樂提供）

蘇慧倫笑說：「不管坐或站在吊床、翹翹板上，從早上到現在都要使用核心，如果沒保持好平衡就會翻下來，我想我明天早上川字線會出現！」

巧合的是，有歌迷發現蘇慧倫29年在《鴨子》MV裡也是站在翹翹板上高唱「什麼都依你，卻看輕我自己」，與新專輯名稱《輕重》相呼應，美貌看來卻沒有任何改變。

蘇慧倫站在翹翹板上拍攝宣傳照。 （相信音樂提供）蘇慧倫站在翹翹板上拍攝宣傳照。 （相信音樂提供）

對於新專輯的概念，蘇慧倫分享：「輕或重沒有對錯好壞，都會留下痕跡。像曬痕一樣，有些深有些淺；這些輕重之間，充滿了不為人知的心情和選擇。」

專輯《輕重Aftersun》正傳達出每個人都曾有過、或正處於其中，一些一言難盡與如何進退，在「沒有選擇的選擇」下，孰輕孰重的微妙，都是成人不斷面臨的心境上的轉變。

絕美玉女蘇慧倫回歸歌壇。 （相信音樂提供）絕美玉女蘇慧倫回歸歌壇。 （相信音樂提供）

蘇慧倫當年也在翹翹板上拍攝《鴨子》MV。 （翻攝YouTube）蘇慧倫當年也在翹翹板上拍攝《鴨子》MV。 （翻攝YouTube）

《輕重Aftersun》創作團隊，邀來陳君豪、葛大為、張震嶽、HUSH、告五人雲安、白安、林家謙、鄒序、彭學斌、楊格、顏鵬軒、Kunny、林皞仁等音樂人共同打造，並由葛大為擔任製作統籌。蘇慧倫《輕重Aftersun》實體專輯已全面預購，推出限定雙版本封面「生命餘溫之輕版」、「生命灼熱之重版」，新專輯將於2月18日數位、實體發行。

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