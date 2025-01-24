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花蓮流行音樂AI實驗基地開幕試營運 創造流行音樂AI新體驗

花蓮文創園區內有百年歷史的花蓮舊酒廠第19棟成品倉庫，轉身成為花蓮流行音樂AI實驗基地並即日起開放試營運。（記者王錦義攝）花蓮文創園區內有百年歷史的花蓮舊酒廠第19棟成品倉庫，轉身成為花蓮流行音樂AI實驗基地並即日起開放試營運。（記者王錦義攝）

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮文創園區內有百年歷史的花蓮舊酒廠第19棟成品倉庫，轉身成為花蓮流行音樂AI實驗基地並即日起開放試營運，不管是素人或專業音樂人，都可以在這裡利用AI創作工具，獲得創新音樂體驗。

文化部指出，台灣流行音樂一直有自己獨特的風格及文化，其中花東地區創作能量豐沛，孕育許多優秀金曲歌手，考慮近幾年來科技工具發達，流行音樂與科技創作工具的親和性非常高，因此選擇在花蓮文創園區成立花蓮流行音樂AI實驗基地。

花蓮文創園區內有百年歷史的花蓮舊酒廠第19棟成品倉庫，轉身成為花蓮流行音樂AI實驗基地並即日起開放試營運。（記者王錦義攝）花蓮文創園區內有百年歷史的花蓮舊酒廠第19棟成品倉庫，轉身成為花蓮流行音樂AI實驗基地並即日起開放試營運。（記者王錦義攝）

花蓮流行音樂AI實驗基地共有2層樓，其中1樓結合花東自然音景與山海意象，隱喻先民創作靈感，遊客可在「音樂廊道」掃描QR Code，由AI引導體驗，在「創作異世界」創作專屬歌曲，歌曲MV完成後於「拾酒糧倉」演出，最後在出口「星光大道」拍照留念。

基地中的所有音樂創作元素，包含歌詞、樂曲、歌聲、MV影像等都由台灣團隊打造的生成式AI技術創造。技術核心為「AI音樂FedGPT大腦」，負責管理網路設備、電力和散熱系統，支持場館數位展示、互動系統及通訊設備。

花蓮文創園區內有百年歷史的花蓮舊酒廠第19棟成品倉庫，轉身成為花蓮流行音樂AI實驗基地並即日起開放試營運。（記者王錦義攝）花蓮文創園區內有百年歷史的花蓮舊酒廠第19棟成品倉庫，轉身成為花蓮流行音樂AI實驗基地並即日起開放試營運。（記者王錦義攝）

使用者與AI對話產生的詞曲，則是由台灣人工智慧實驗室研發的大型語言模型FedGPT，它是由台灣原生的技術所創造，具有超過1000億筆資料的繁體中文語料訓練GPT。

AI生成的MV則是由FedGPT內建的視覺語言模型，輔以人物辨識、物件辨識，分析並理解台灣流行音樂MV資料並生成特色MV。台灣人工智慧實驗室也與歌手合作，取得授權訓練AI模型，花蓮流行音樂AI實驗基地將有駐館AI男歌手「迴家」及AI女歌手「花瀾」，演唱到訪觀眾所創作的歌曲。

花蓮文創園區內有百年歷史的花蓮舊酒廠第19棟成品倉庫，轉身成為花蓮流行音樂AI實驗基地並即日起開放試營運。（記者王錦義攝）花蓮文創園區內有百年歷史的花蓮舊酒廠第19棟成品倉庫，轉身成為花蓮流行音樂AI實驗基地並即日起開放試營運。（記者王錦義攝）

基地二樓則設計成多功能的音樂創作空間，包含可租借的「造音空間」錄音室、「團創工坊」練團室，都是未來訓練AI與互動的創作空間，另外也設計結合AI手作課程教室、會議室或其他用途的「未來內容創作空間」，將於開幕後陸續對外開放租借。

花蓮流行音樂AI實驗基地試營運後，正式開幕活動將於三月十四日白色情人節舉行，今年將舉行一系列講座、課程及演出活動，活動詳情請參照官方網站

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