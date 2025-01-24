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「斷捨離達人」暌違五年來台公開演講

山下英子暌違五年來台公開演講。（大愛電視提供）山下英子暌違五年來台公開演講。（大愛電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕日本作家山下英子自2009年寫下「斷捨離」系列第一本書，便在海內外掀起一股心靈改造風潮，至今已有30多本著作，翻譯成15種語言，累計銷量超過650萬冊，影響力遍及全球，她受大愛電視《人文講堂》邀請，於2月9日在台舉辦講座分享，讓大家了解，如何透過「斷捨離」創造空間，同時也找回自己的人生主導權。

《人文講堂》邀請山下英子來台演講。（大愛電視提供）《人文講堂》邀請山下英子來台演講。（大愛電視提供）

山下英子暌違五年來台公開演講，以「斷捨離的生活實踐」為主題，將與粉絲面對面，親自分享她的體悟及心法。2011年的「斷捨離」第一版影響30萬人，2020年十週年增訂版的「新斷捨離」改變650萬人，2025年驚喜現身台北，讓人好奇這五年來山下英子的人生整理術究竟進化到什麼境地。

《人文講堂》邀請山下英子來台演講。（大愛電視提供）《人文講堂》邀請山下英子來台演講。（大愛電視提供）

從日本傳來台灣的流行語「斷捨離」，是創始者山下英子所倡行的「減法概念」整理術，不只是讓居家環境去蕪存菁，更要整理人生。山下英子就讀早稻田大學文學部時期接觸印度瑜珈，了解瑜珈的「斷行、捨行、離行」，是要切斷欲望、捨棄執著，學會放下之後才能自在生活；但她真正體悟這幾個字的真義，卻在半生以後。

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