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體驗兩種視角！全新《狼人》重定義觀眾對題材認知

克里斯托福阿波特在《狼人》經歷一場循序漸進的變身過程。（UIP提供）克里斯托福阿波特在《狼人》經歷一場循序漸進的變身過程。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕全新恐怖片《狼人》以嶄新的敘事手法，重新定義觀眾對狼人題材的認知，曾執導新版《隱形人》的導演雷沃納爾表示，希望跳脫傳統框架，以全新的視角講述這個故事，「我想帶領觀眾走向截然不同的方向，在這部作品中，狼人的變形不僅恐怖，還像是一種難以言喻的疾病，危機感層層遞進，觀眾的緊張與恐懼感也隨之高漲。」

片中克里斯托福阿波特飾演的布雷克，經歷了一場循序漸進的變身過程，他形容：「感官逐漸變得極度敏銳，視力改變，牙齒與指甲開始生長，皮膚則逐漸惡化。」茱莉亞加納飾演的夏綠蒂則從旁觀者的角度見證布雷克的轉變，她說：「他逐漸變成一個低吼著、張牙舞爪的怪物，變形的速度越來越快。」。

茱莉亞加納在《狼人》經歷的悲傷7個階段。（UIP提供）茱莉亞加納在《狼人》經歷的悲傷7個階段。（UIP提供）

導演雷沃納爾進一步解釋，片中將布雷克和夏綠蒂夫妻置於兩個完全不同的世界中，只有觀眾能夠同時看到這兩種視角，布雷克逐漸陷入動物的世界，而夏綠蒂則依然試圖維繫人類的情感聯繫，「當這兩個世界的溝通徹底中斷時，故事便達到了最關鍵的轉折點，布雷克聽得見夏綠蒂的聲音，卻再也無法理解她在說什麼。我很喜歡這種無法溝通的概念，這讓劇情更加張力十足。」

新版《狼人》將重新定義觀眾對狼人題材的認知。（UIP提供）新版《狼人》將重新定義觀眾對狼人題材的認知。（UIP提供）

對茱莉亞加納而言，這部作品不僅是一個關於恐怖的故事，更是一段深刻探索愛與失落的旅程，也是關於情感連結與悲傷的故事，「看著一個人在你面前逐漸消失，這種痛苦遠比突如其來的死亡更難以承受。布雷克經歷了身體上的階段性變化，而夏綠蒂則承受著心理上的不同階段。當我們準備拍攝時，我希望觀眾能在一個晚上感受到夏綠蒂經歷的悲傷7個階段，這是導演最初就構想出的情感核心。」《狼人》今天（24日）正式在台上映。

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