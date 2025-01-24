男神躍升古裝一哥！智力意外剩8歲 爬床喊姐姐

任嘉倫（左）和譚松韻在《錦衣之下》有許多粉紅泡泡情節。（緯來戲劇台提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕任嘉倫、譚松韻主演的古裝劇《錦衣之下》被稱為古裝神劇，也讓任嘉倫躍升為古裝一哥，人氣高漲的他在劇中飾演面冷心善的錦衣衛大人，與譚松韻逗趣的甜蜜互動成為看頭之一，面對即將到來的新年，任嘉倫說他都是用紅包來拜年。

譚松韻與任嘉倫在劇中聯手辦案，像是古裝版的柯南，譚松韻說，這是她第一次演古裝推理劇，因為自己很喜歡看推理小說，為了這部戲還特別再複習以前看過的推理劇，學習該怎麼演出。

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雖然任嘉倫在劇中是撲克臉，但也有例外的時候，劇情設計他因中毒頓時變成八歲小孩的智力，依偎在譚松韻身邊叫「姐姐」，還要爬上姐姐的床與她共枕，也讓譚松韻說，劇中的「陸八歲」是最可愛的時候。因任嘉倫在劇中配合角色變化而改變眼神，被粉絲稱任嘉倫演技太強，竟然能用眼神開車。

《錦衣之下》由任嘉倫（右）和譚松韻主演。（緯來戲劇台提供）



任嘉倫說劇中與譚松韻的愛情就是「日久生情」，但他評論劇中角色「陸繹」如果在現代應該活不下去，因為面色鐵青、不好親近，應該沒人要理他！他說，劇中要不是袁今夏一直對他說話、逗他，這樣的人可能很難活下去。譚松韻也說劇中的陸繹有著一張「閻王臉」，不愛笑，還模仿他鐵面的說「你覺得呢」、「還要我再說一遍嗎」。

《錦衣之下》1月24日晚間11點起，週一至週五10至12點於緯來戲劇台43頻道播出。

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