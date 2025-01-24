（新碟快報）暗黑英雄帶回家陪過年！《猛毒最終章》《微笑2》珍藏上架

漫威暗黑英雄續作《猛毒最終章：最後一舞》依然由湯姆哈迪監製並主演。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／專題報導〕由英國演技派男星湯姆哈迪監製並主演同時擔任共同編劇的漫威暗黑英雄續作《猛毒最終章：最後一舞》，去年在全球大賣4.78億美金（約台幣156.3億元），佔據好萊塢電影全球票房第10名。該片的4K UHD、藍光BD以及DVD也於農曆年前正式在台上市。

片中由湯姆飾演的艾迪與他的共生夥伴猛毒，面對來自人類和猛毒母星的雙重追殺，踏上驚險刺激的逃亡之路，除了兩位主角又逗又鬧的有趣互動，猛毒更展現了瘋狂無極限的寄生能力，無論是「猛毒馬」或「猛毒魚」都讓影迷看得驚呼連連。

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《猛毒最終章：最後一舞》在台推出UHD+BD雙碟鐵盒版。（得利影視提供）

《猛毒最終章：最後一舞》在台推出UHD+BD雙碟鐵盒版、UHD+BD雙碟限定版、藍光BD以及DVD，藍光獨家收錄刪減與加長片段、在混亂中結合：湯姆哈迪、猛毒發威：動作與特技、視覺特效解析、《最後一舞》音樂MV等特別收錄；此外，3集也推出1至3套裝DVD，讓影迷可以一口氣收藏3部片的DVD。

賣座恐怖片續集《微笑2》在全球上映有著不錯的票房表現。（UIP提供）

此外，賣作恐怖片《微笑》去年推出續集《微笑2》，在全球收獲1.38億美金（約台幣45.12億元），成為去年起伏不定的恐怖片市場中，表現最佳的恐怖片之一。電影由真人版《阿拉丁》「茉莉公主」娜歐蜜史考特主演，描述她飾演的全球流行天后絲凱萊莉即將展開一場全新的世界巡迴演唱會，卻開始經歷極度恐怖和無法解釋的事件。

《微笑2》在台也推出UHD+BD雙碟鐵盒版。（得利影視提供）

《微笑2》在台也推出UHD+BD雙碟鐵盒版、UHD+BD雙碟限定版、藍光BD以及DVD，藍光獨家收錄刪減及加長片段、齜牙咧嘴 絲凱萊莉的起落、音樂背後、新的笑容 導演帕克菲恩隨片講評等特收。

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