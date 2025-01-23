不是許藍方！王少偉爆與女星曖昧互動 鬆口曝不追求原因

〔記者林欣穎／台北報導〕「小S」徐熙娣、派翠克主持《小姐不熙娣》過年祭出「除夕、初二特別節目」，會根據2024年所有上過節目的來賓，進行評選並頒發各種獎項，其中王少偉也是來賓之一，不過他的出現卻令小S摸不著頭緒：「為什麼我們節目是你娘家？是因為許藍方嗎？」王少偉則笑說：「也不是只有許藍方，你們算是最關心獨居中年人的一個節目！」

王少偉。（東森綜合提供）

《小姐不熙娣》初二祭出「蛇來運轉回娘家」特別節目，王少偉透露他跟Albee因在《小姐不熙娣》中有曖昧互動而相識，還將這份友情延伸到台面下，這讓小S好奇詢問：「對Albee這麼有感覺，為什麼不追她？」王少偉則誠實笑說：「原本是有這個想法，但是在節目上認識檸檬後就…」此話一出立刻笑翻全場。

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小S、派翠克主持《小姐不熙娣》。（東森綜合提供）

其中「最佳曖昧CP」獎竟是「派翠克VS.小優」，兩人去年在節目上有許多曖昧互動，這次奪下「最佳曖昧CP」可說是實至名歸，兩人還不忘上演「公主抱獻吻」這讓小S忍不住直呼：「根本命中注定你愛她！」小優甚至害羞到臉紅表示：「雖然我在節目上都大剌剌，但是我很少這麼火熱熱，如果他真的跟我表白，好像可以試試看，因為我喜歡幽默的人！」。

除此之外，節目也邀請到多位頒獎嘉賓：蕭煌奇、幻藍小熊、陳華、AcQUA 源少年 R.Y.G.、？te壞特以及五堅情，現場可說是相當熱鬧！《小姐不熙娣》除夕特別節目於1/28晚上9點播出。

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