台語歌后不遺憾了！SWSX美國開唱 六大台灣卡司曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕美國南方音樂節將於3月10日至15日舉行，SXSW官方昨（22）日公布多組參演名單，包含去年底完成攻蛋里程碑的搖滾樂團TRASH、台語歌后鄭宜農、神秘靈魂女伶壞特?te、美秀集團、嘻哈女聲陳嫺靜以及GenZ新星 Andr，超強陣容組合堪稱歷年之最，也呈現台灣百花齊放的流行音樂風貌。

台語歌后鄭宜農。（Young Team Productions提供）

由文化部影視及流行音樂產業局主辦，將於美國奧斯汀SXSW登場的「Taiwan Beats Showcase」，持續以創新扎實的展演策劃與演出熱鬧登場，本年度參演的六組台灣音樂人，橫跨搖滾、民謠、R&B、電音、嘻哈，將呈現新世代音樂創作者豐富多變的樂風。

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其中，TRASH在2016年即有參與SXSW音樂節的經驗，主唱阿夜也以個人名義MARZ23於2024年舉行美國巡迴，是這次征戰歐美市場的領航員。

去年年底甫完成成軍15週年、成功爆滿小巨蛋專場《幸福的末班車》的TRASH，將持續挑戰樂團下一階段目標，要讓TRASH的音樂傳到世界各個角落。

TRASH樂團。（Young Team Productions提供）

鄭宜農曾於 2020、2021 年連續入選 SXSW，但2020年因疫情而停辦，2021年曾試圖挑戰首次北美巡迴，無奈因疫情攪局取消，SXSW的參演也改以線上Live Session形式。

今年因為Taiwan Beats Showcase的安排，終於能重新實踐四年前的計畫，讓鄭宜農十分雀躍，也預告樂迷期待她的北美首演。

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