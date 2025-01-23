陳柏霖「男友力爆發」 苦練廚藝1年...放話「餐餐為郭雪芙下廚」

〔記者李紹綾／台北報導〕陳柏霖在何潤東執導的Hami Video、AXN影集《不如海邊吹吹風》從一個十指不沾陽春水的大明星，苦練一年廚藝，承諾未來餐餐親自為郭雪芙下廚。陳柏霖透露，私下也常在家中煮飯，笑稱：「沒有特別拿手的菜，但平均來說都能過關。」

郭雪芙（左）在《不如海邊吹吹風》細心幫陳柏霖（右）貼上OK繃。（大川大立提供）

郭雪芙劇中再度被陳柏霖感動，在陳柏霖陪伴下回到位於海邊的「秘密基地」，說出藏在內心許久的話，並且慢慢找回生活動力，當陳柏霖被螃蟹夾到受傷時，郭雪芙細心為他貼上OK蹦；兩人一邊吃著泡麵，郭雪芙一邊用小本子畫畫，記錄下最簡單卻最珍貴的日常時光，兩人眼神中總是流露出對對方的疼惜與關懷，各種情侶間的日常小確幸觀眾全都跟著心動不已。

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郭雪芙在《不如海邊吹吹風》於金門機場等待新的住客，沒想到就是陳柏霖。（大川大立提供）

劇中，陳柏霖爲治癒郭雪芙失去親人的傷痛，靜靜陪伴在旁，兩人再次同居在金門老宅裡，他細心幫忙打掃民宿與協助澆花，努力包辦家務，連倒垃圾、補蚵籠和摺衣服都搶著做，展現十足的「男友力」。

郭雪芙（左）、陳柏霖在《不如海邊吹吹風》吃著泡麵度過情侶日常。（大川大立提供）

郭雪芙飾演的海諾面對親人離世，內心陷入巨大掙扎，她坦言這是全劇最挑戰的部分：「海諾不願意接受事實，內心更多的是逃避與不想面對。拍攝前我甚至不敢看劇本，直到拍攝當天才逼自己直面情感，那一刻覺得自己和海諾完全同頻。」拍攝結束後，她表示：「身心都被掏空了，但也覺得非常值得。」

郭雪芙（右）在《不如海邊吹吹風》相當擔心家人病情，陳柏霖（左）默默陪伴在旁。（大川大立提供）

陳柏霖回想一群人在海邊與親人告別的戲，感慨道：「劇本寫得太好，立刻就投入情緒。」導演何潤東分享，劇中親人告別戲讓他投入了不少個人經歷，「我的奶奶幾乎陪伴了我整個童年，她對我的影響很深。這段祖孫情也成為我拍攝時的情感來源，希望能讓觀眾感受到家人的重要性。」他還提到，最終回的拍攝因靠近殺青，大家情感飽滿，現場演員迅速進入狀態，讓情節更具感染力。

陳柏霖（左）在《不如海邊吹吹風》擔心郭雪芙失去親人後的生活，回到金門陪伴。（大川大立提供）

陳柏霖（左）在《不如海邊吹吹風》默默陪著郭雪芙（右）度過失去家人的時光。（大川大立提供）

《不如海邊吹吹風》由大川大立製作，故事源自韓國CJ ENM的原創IP《頂級巨星柳白》，融合了金門的絕美自然景觀，為觀眾營造出遠離城市喧囂的純粹感。除了主演陳柏霖與郭雪芙，該劇還匯集了范文芳、洪慧芳、蔡思韵、林柏叡、庹宗華、鄭家榆等實力派演員，以大家庭的氛圍增添豐富的情感層次，讓觀眾在每個角色身上感受到屬於他們的溫暖與陪伴。本週將於六、日晚上9點在中華電信MOD、Hami Video、AXN（67台）各播兩集直衝大結局。

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