NewJeans不忍了！再發聲明與HYBE對抗到底

南韓人氣女團NewJeans現今正與母公司HYBE打官司。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣女團NewJeans先前與母公司HYBE的紛爭還未落幕，在成員們單方面宣布停止合約後，雙方就正式鬧翻；沒想到一波未平一波又起，母公司HYBE又惹怒成員。

23日，NewJeans在新創建的IG帳號發布限時動態聲明，內容明確表示：「成員五人絕不會再回歸缺少誠信的HYBE及ADOR」、「HYBE偷偷與成員的父母見面，想試圖分裂我們。」成員表示，將通過法律程序來揭穿經紀公司HYBE的黑暗面，要堂堂正正地在法庭上戰鬥。

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NewJeans發聲明與HYBE對抗到底。（翻攝自IG）

此外，NewJeans還發布一篇新貼文，想對粉絲募集新的團體名稱，期限為兩天，只要在貼文底下留言都有機會，最後選擇的團體名稱，將會用在成員們未來的活動當中！NewJeans先前因與母公司HYBE的訴訟，有極大的機率不能在公開場合使用出道團名「NewJeans」；如今未雨綢繆，讓粉絲十分心疼，紛紛湧入貼文提供想法，並鼓勵成員：「Bunnies（粉絲名）會一直在！只要成員們團結，無論團體是不是叫NewJeans，我們都會支持」、「妳們真的好勇敢，加油！我的女孩們」。

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