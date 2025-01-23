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娛樂 最新消息

目睹老公與女同事互動氣急開罵 陳艾琳曝後續「他很開心」

〔娛樂中心／綜合報導〕陳艾琳日前於Threads發文分享，自己意外目睹一名女同事主動幫老公顏庭笙整理衣衫，讓她氣罵「請有邊界感」，該則貼文引來大批網友關注、超過萬人點讚，而她昨也再度分享後續。

陳艾琳（右）、顏庭笙。（翻攝IG）陳艾琳（右）、顏庭笙。（翻攝IG）

陳艾琳表示先前去吃顏庭笙公司的尾牙，夫妻剛好坐在不同桌，吃到一半恰巧往後看到，女同事正在幫老公整理帽T上的棉絮，讓她不滿直呼，「想了一天還是好生氣，真的麻煩各位女生若同事是有老婆的人還請有點邊界感，又不是在拍單身即地獄。」貼文曝光後引起不少網友共鳴，幾乎一面倒認為女生見到已婚男士，需要有邊界感意識，不能不顧對方老婆的心情。

後來陳艾琳也分享後續，透露老公當時根本不知道有人在他後面弄東西，直到對方給他看帽子裡的紙屑，才發現說了「喔謝謝」，且紙屑也拿不掉；接著解釋與老公分開坐是因為股東們的孩子們要坐一起，媽媽跟孩子們剛好一桌，也提及老公對於此事的想法就是很開心，「老公表示開心之餘還漲粉一波謝謝大家。」

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