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夏文汐家族優良基因 同框姪女鄧伊婷好有愛

夏文汐（左）姪女、港星鄧伊婷遺傳家族優良基因，甜美外貌加上34C激凸上圍，成為TVB性感小花之一。夏文汐（左）姪女、港星鄧伊婷遺傳家族優良基因，甜美外貌加上34C激凸上圍，成為TVB性感小花之一。

〔記者林南谷／綜合報導〕59歲女星夏文汐過去和萬梓良演出《唐朝豪放女》爆紅，被封為香港第一代霸氣烈女，後來她和台灣富商黃冠博結婚，一度移居美國，這幾年才又在社群復出，去年6月來台參加《殺夫》修復版首映，近期又在香港成為話題焦點。

港媒報導，夏文汐姪女、港星鄧伊婷遺傳家族優良基因，甜美外貌加上34C激凸上圍，成為TVB性感小花之一。日前夏文汐為鄧伊婷舉行了「重仔生日Party」，十之八九都是帥哥，港星翟威廉和何浩文都現身派對。

相關新聞：香港第一霸氣烈女58歲了！凍齡超胸驚人模樣曝光

鄧伊婷將於27日將踏入35歲生日，日前在IG限時動態連發多個生日動態，生日會「陽盛陰衰」，一票港星圈內好友包括翟威廉、周志康、周志文、黃俊豪、何浩文、張彥博、葉蒨文、林泳淘、利穎怡和劉晨芝，當然夏文汐也是座上賓。

鄧伊婷在影片寫下：「謝謝姑姐（指夏文汐）特意為我安排慶祝生日，製造了機會讓我見好朋友們，太有愛了！」

 

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