春節不只追《甄嬛傳》！《琅琊榜》24小時YT馬拉松直播也來了

劉濤（左）和胡歌在《琅琊榜》中有很多對手戲。（緯來戲劇台提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕 農曆春節年假即將啟動，許多觀眾熱愛追線上《後宮甄嬛傳》馬拉松，不只這齣戲，胡歌、劉濤、王凱等人主演的《琅琊榜》已十週年，緯來戲劇台今年過年將於1月25日晚間6點在YT頻道推出《琅琊榜》24小時馬拉松直播，讓喜歡《琅琊榜》的影迷過年追劇不無聊。

《琅琊榜》當年拍攝時，從冬天拍到夏天，劇中胡歌飾演的梅長蘇是個體弱多病的謀士，劇中常穿著毛領大衣，胡歌說，剛開始拍時他是劇組中最幸福的人，永遠在火爐旁邊烤手演戲，大家都羨慕他，而他自己也多加了許多在暖爐旁烤手的戲，只是一路拍到夏天，他能離火爐多遠就多遠，拍到衣服都濕了。

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胡歌在《琅琊榜》中飾演梅長蘇。（緯來戲劇台提供）

劇中最讓劉濤印象深刻的是，她在涼亭中扯梅長蘇的衣領，大喊「這裡明明有一顆痣」，她說那場戲硬扯胡歌的衣領還扯不太下來，而且胡歌情緒很滿，哭到不行，鼻涕都流到嘴巴，導演還不喊卡，鏡頭又正在拍胡歌，所以她順手擦了胡歌的鼻涕要他「接著演」。

胡歌更是有感說，「劉濤竟徒手幫他擦鼻涕」，讓他下戲後對她直喊太佩服，「我拍戲那麼多年，妳是第一次幫我擦鼻涕的女演員。」

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