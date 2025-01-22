孫生疑搭訕女生挨酸 不忍開嗆：公眾人物就要玩的偷雞摸狗？

百萬YouTuber「反骨男孩」成員孫生。（翻攝自Threads）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「反骨男孩」成員孫生憑藉幽默個性深受不少粉絲喜愛，感情世界也備受關注，不時會在社群分享生活的他，疑似因為搭訕異性挨酸，今（22）突發文表達對於個人私生活的看法，不忍直問「公眾人物就一定要玩的偷雞摸狗嗎？」

孫生在Threads上有感而發寫下，「公眾人物就一定要玩的偷雞摸狗嗎？公眾人物就不能搭訕女生是嗎？到底公眾人物搭訕異性怎麼了？一堆宅男魯蛇高潮，因為你們的女神總是躺在我旁邊嗎？」強調自己的行為並未超越社會道德的底線，認為那些過度批評的人讓他難以理解。

請繼續往下閱讀...

孫生也大方分享自己與異性互動的方式，坦言除了會選擇性地發送訊息，有時也會群發消息，「喜歡就來不喜歡就不要，就這麼簡單」，但自己絕對不會在一開始就提出私密要求。

提到曾收過許多女粉絲的訊息，其中也不乏一些網紅，強調「我從來不會發出來也不會跟哥兒們說，因為對方說不定只是想解放，她也沒惡意，她就純粹覺得你皮囊好看個性幽默欣賞你」，自認是坦率的公眾人物，只是會秉持保護雙方的立場，「我常講，我們永遠都要保護對方，不要當大嘴巴。」

孫生全文。（翻攝自Threads）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法