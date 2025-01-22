晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

孫生疑搭訕女生挨酸 不忍開嗆：公眾人物就要玩的偷雞摸狗？

百萬YouTuber「反骨男孩」成員孫生。（翻攝自Threads）百萬YouTuber「反骨男孩」成員孫生。（翻攝自Threads）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「反骨男孩」成員孫生憑藉幽默個性深受不少粉絲喜愛，感情世界也備受關注，不時會在社群分享生活的他，疑似因為搭訕異性挨酸，今（22）突發文表達對於個人私生活的看法，不忍直問「公眾人物就一定要玩的偷雞摸狗嗎？」

孫生在Threads上有感而發寫下，「公眾人物就一定要玩的偷雞摸狗嗎？公眾人物就不能搭訕女生是嗎？到底公眾人物搭訕異性怎麼了？一堆宅男魯蛇高潮，因為你們的女神總是躺在我旁邊嗎？」強調自己的行為並未超越社會道德的底線，認為那些過度批評的人讓他難以理解。

孫生也大方分享自己與異性互動的方式，坦言除了會選擇性地發送訊息，有時也會群發消息，「喜歡就來不喜歡就不要，就這麼簡單」，但自己絕對不會在一開始就提出私密要求。

提到曾收過許多女粉絲的訊息，其中也不乏一些網紅，強調「我從來不會發出來也不會跟哥兒們說，因為對方說不定只是想解放，她也沒惡意，她就純粹覺得你皮囊好看個性幽默欣賞你」，自認是坦率的公眾人物，只是會秉持保護雙方的立場，「我常講，我們永遠都要保護對方，不要當大嘴巴。」

孫生全文。（翻攝自Threads）孫生全文。（翻攝自Threads）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中