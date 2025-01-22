名主播被控坑「頑皮世界」錢獲無罪！ 園方：李等人違法事證明確

李天怡。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者楊國文／台北報導〕三立電視台前「消失的國界」節目主持人李天怡，2020年受三立電視台總經理張榮華所有的「頑皮世界」公司委託，牽線購買長頸鹿等非洲野生動物，被控與丈夫郭人杰、澳洲台商李吳達等人趁機從中抬高動物報價牟利，但高等法院今判決李天怡３人皆無罪確定；對此，頑皮世界表示，李等人相關違法事證明確，使頑皮世界受侵害逾1億４千萬元，對高院判決深表遺憾，將持續循法律途徑維護權益，以懲不法。

對於高院的判決李天怡等３人均無罪結果，「頑皮世界」表示，「頑皮世界」引進動物案，李天怡與丈夫郭人杰在隱匿資訊下另組公司介入本案，並詐取財物，使交易失敗並使頑皮世界受侵害金額逾1億4000萬元，相關違法事證明確。

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頑皮世界強調，對高院判決未能維護受害者權益，深表遺憾，將在收到判決書後，與律師進一步研議進行救濟。本案另涉及詐欺等部分，目前仍在司法程序中，頑皮世界將會持續循法律途徑維護權益，並懲不法。

台北地檢署調查，2020年張榮華入主頑皮世界後，想打造非洲草原動物區，指示身兼頑皮世界董事、兼三立新聞部資深副總高明慧引進動物，高找李天怡協助；李天怡涉嫌與丈夫郭人杰合謀，透過李吳達與有管道輸出動物的孫耀亨搭上線，李吳達與孫耀亨負責從非洲輸出動物。

檢方指控，當地原始報價每隻1萬美元的長頸鹿、每隻3000美元的斑馬等動物，被李天怡等人抬高5至6倍向頑皮家族報價，長頸鹿售價抬價至每隻約為6萬美元（約台幣180萬元）、斑馬每隻1.6萬美元（約台幣50萬元），即使之後孫耀輝取得當地更便宜的售價，李天怡等人仍決定維持原本報價，頑皮世界先後匯出400多萬美元（約台幣1.5億元）。

北檢起訴時認定，李天怡夫婦從中分到26.4萬美元、李吳達分得27.2萬美元，尚有200多萬美元下落不明，尚有近20多萬美元下落不明，疑落入孫耀亨手裡。

後來動保團體質疑頑皮世界引進非法來源且檢疫有問題的野生動物，頑皮世界遂要求負責輸入的亞太印象公司提供南非的輸出與檢疫資料，但亞太印象拿不出來，雙方商討解約時，高明慧察覺李天怡等人涉及抬價、背信，張榮華提告背信，北檢2022年9月8日起訴。

台北地院合議庭認定，依事證只能認為李天怡負責的內容是轉達訊息、文書作業等庶務性質工作，沒有決定的權限，頑皮世界公司所受的損失是動物無法進口台灣，跟價格無關，無法證明報價造成頑皮世界整體財產損失。

合議庭認定，本案買賣標的是「野生動物或圈養繁殖的野生動物」，交貨條件是「Free On Truck」意即由賣方指定交貨地點，頑皮世界既然接受此項交易條件，不能只因動物沒有順利進口，即直接認為李天怡等三人涉犯背信罪，故判無罪。

全案上訴後，高等法院維持一審見解，今仍判決李天怡３人均無罪，全案確定。

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