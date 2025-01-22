陳艾琳尾牙目睹「女同事幫老公整理衣衫」 氣罵：請有邊界感

陳艾琳與老公Alex婚後育有1女。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星陳艾琳從《大學生了沒》出道，2019年和同為節目班底的「Alex」顏庭笙結婚，兩人育有1女，不時會在社群分享家庭生活，怎料，日前突發文透露，自己意外目睹女同事在幫老公整理衣衫的場面，令她十分氣憤。

陳艾琳日前在社群平台Threads發文透露，表示先前去吃Alex公司的尾牙，夫妻剛好坐在不同桌，吃到一半恰巧往後看到，女同事正在幫老公整理帽T上的棉絮，讓她不滿直呼，「想了一天還是好生氣，真的麻煩各位女生若同事是老婆的人還請有點邊界感，又不是在拍單身即地獄。」

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陳艾琳接著在留言區補充，在她把Alex的衣服從洗衣機裡拿出來、曬乾、收到衣櫃，直到看著另一半穿出門，那塊棉絮一直都在，「我這麼不在乎我不允許其他人在乎」。貼文曝光後，立即吸引大批網友表示認同，「邊界感真的不是每個人都有…」、「這有點扯，不顧他人老婆的心情」、「可以動口提醒不用動手，又不是男生的媽」。

陳艾琳目睹女同事幫老公整理衣服氣炸發文。（翻攝自Threads）

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