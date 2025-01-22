晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

瑞莎超狂！帶台小將「去年奪349面獎牌」 還考2國際教練執照

〔記者蕭方綺／台北報導〕蛇年即將到來，回顧去年一整年，瑞莎率領的瑞星韻律體操交出亮眼的成績，無論國內外賽事，小選手還征戰愛沙尼亞、荷蘭、香港、馬來西亞、德國、韓國、泰國等地，一共拿下349面獎牌，光金牌就162面，佔了奪牌數的一半，當中瑞莎的寶貝女兒Nika也首戰韓國奪金。

瑞莎超狂！帶台小將「去年奪349面獎牌」 還考2國際教練執照瑞莎帶領的瑞星韻律體操2024年成績依舊亮眼。（IFCHIC提供）

不僅於此，瑞莎更順利考取了國際體操總會（FIG）Academy Level 2國際教練資格，讓瑞莎十分的開心說：「無論成績如何，這些都不是我的終點，我會持續往前走、繼續努力，幫助更多的人。」

瑞莎表示一路走來不容易，但受到的幫助比辛苦更多，像是國際電商品牌幾乎無償連續三年贊助瑞星，也因此跟執行長Peggy更成了好友，瑞莎指出品牌的企業精神就是鼓勵女性勇敢追夢，Peggy今年不只瑞星，還贊助了代表台灣參加巴黎奧運的女子高球選手「Money」錢珮芸，我們看似不搭嘎的三個人湊在一起拍影片，結果三個人都超緊張，差點先灌醉自己暖身。

瑞莎超狂！帶台小將「去年奪349面獎牌」 還考2國際教練執照瑞莎（右）宣洩情緒的方式讓錢珮芸好羨慕。（IFCHIC提供）

影片中，瑞莎先爆料自己是個「愛哭鬼」，可以連續哭個三天三夜，但瑞莎解釋哭是她的一種紓壓方式，「但通常難過不會哭，開心的時候才會哭，我難過是會生氣。」這讓錢珮芸在一旁聽了好羨慕，她說：「我也很想哭或生氣，但比賽時，不管每一桿打得好與壞，下一桿時情緒就要恢復，所以球場上我幾乎不太有情緒，但我比賽結束就是用大吃來滿足自己的情緒。」

其實不管是瑞莎培育瑞星小將有成、錢珮芸代表台灣征戰奧運或是品牌經營跨國電商平台成績亮眼，在外界眼中都是成功女性的代表者，但瑞莎說：「成功很難定義，但我知道要不斷去挑戰自我，平常越厲害的⼈，其實越辛苦，只是大家不知道。」錢珮芸也說：「比賽時，我都會給自己很大的壓力，因為沒壓力反而打不好，因為代表我不在乎。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中