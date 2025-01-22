瑞莎超狂！帶台小將「去年奪349面獎牌」 還考2國際教練執照

〔記者蕭方綺／台北報導〕蛇年即將到來，回顧去年一整年，瑞莎率領的瑞星韻律體操交出亮眼的成績，無論國內外賽事，小選手還征戰愛沙尼亞、荷蘭、香港、馬來西亞、德國、韓國、泰國等地，一共拿下349面獎牌，光金牌就162面，佔了奪牌數的一半，當中瑞莎的寶貝女兒Nika也首戰韓國奪金。

瑞莎帶領的瑞星韻律體操2024年成績依舊亮眼。（IFCHIC提供）



不僅於此，瑞莎更順利考取了國際體操總會（FIG）Academy Level 2國際教練資格，讓瑞莎十分的開心說：「無論成績如何，這些都不是我的終點，我會持續往前走、繼續努力，幫助更多的人。」

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瑞莎表示一路走來不容易，但受到的幫助比辛苦更多，像是國際電商品牌幾乎無償連續三年贊助瑞星，也因此跟執行長Peggy更成了好友，瑞莎指出品牌的企業精神就是鼓勵女性勇敢追夢，Peggy今年不只瑞星，還贊助了代表台灣參加巴黎奧運的女子高球選手「Money」錢珮芸，我們看似不搭嘎的三個人湊在一起拍影片，結果三個人都超緊張，差點先灌醉自己暖身。

瑞莎（右）宣洩情緒的方式讓錢珮芸好羨慕。（IFCHIC提供）



影片中，瑞莎先爆料自己是個「愛哭鬼」，可以連續哭個三天三夜，但瑞莎解釋哭是她的一種紓壓方式，「但通常難過不會哭，開心的時候才會哭，我難過是會生氣。」這讓錢珮芸在一旁聽了好羨慕，她說：「我也很想哭或生氣，但比賽時，不管每一桿打得好與壞，下一桿時情緒就要恢復，所以球場上我幾乎不太有情緒，但我比賽結束就是用大吃來滿足自己的情緒。」

其實不管是瑞莎培育瑞星小將有成、錢珮芸代表台灣征戰奧運或是品牌經營跨國電商平台成績亮眼，在外界眼中都是成功女性的代表者，但瑞莎說：「成功很難定義，但我知道要不斷去挑戰自我，平常越厲害的⼈，其實越辛苦，只是大家不知道。」錢珮芸也說：「比賽時，我都會給自己很大的壓力，因為沒壓力反而打不好，因為代表我不在乎。」

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