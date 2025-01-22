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娛樂 最新消息

鮪魚突被貼上「拜金」標籤 逼問黃靖倫：你是不是偷偷喜歡我

鮪魚徐瑋吟無辜被貼上拜金標籤 。（中天提供）鮪魚徐瑋吟無辜被貼上拜金標籤 。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕中天綜合台《同學來了》明（23日）晚9點播出「不可思議有這麼一天，女人的日常舉動在男人眼裡很拜金」，黃靖倫直接點名同場來賓「鮪魚」徐瑋吟相當拜金，不過說明原因後卻讓鮪魚覺得莫名其妙，甚至反問說：「你是不是偷偷喜歡我？」

黃靖倫說：「有一次我私底下碰到她（徐瑋吟），她穿著華麗，我不知道她要來吸引誰，我看到她跟每個人打招呼，我不知道她是裝熟女王還是社交女王，我只覺得拜金女有個特徵就是社交很厲害。」徐瑋吟聽完只覺得莫名其妙，認為她只是單純出席朋友聚會而已。

黃靖倫點名星拜金反被質疑。（中天提供）黃靖倫點名星拜金反被質疑。（中天提供）

而黃靖倫又接著說：「我唱歌唱到一半她就走了，不是應該禮貌一點聽完歌再走嗎？」此話一出，徐瑋吟好奇詢問：「你是不是偷偷喜歡我？」見場面略顯尷尬。

佳娜立馬跳出來分享自己遇過的拜金男，「我們有一個朋友是演員，他1年大概拍1、2部戲而已，看起來也沒賺什麼錢，我一直很好奇他為什麼可以過很高級的生活，後來才知道他一直交很有錢的女友，看到那個女生好像比較有錢，就分手改去追那個女生。」

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