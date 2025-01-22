遭網紅批「不給劉家昌留尊嚴」 甄珍不忍開轟：揣著明白裝糊塗

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕劉家昌去年12月2日逝世，生前與甄珍母子因爭產風波，鬧得沸沸揚揚。甄珍18日表示，本來想為劉家昌保留最後的尊嚴和面子，但為了幫兒子章家衡（劉子千）和自己討回公道，因此決定曬出判決書。對此，中國YT頻道「娛樂公道堂」錄製一集節目整理事件經過，影片中的評論卻讓甄珍發文痛轟，揣著明白裝糊塗，呼籲更正不實和不當的言論。

劉家昌生前與前妻甄珍徹底撕破臉。（資料照）

中國YouTuber「娛樂公道堂」認為，甄珍與劉家昌的官司還有二審、三審，然而，已逝的劉家昌無法替自己辯護，直指甄珍的行為不道德。對此，甄珍20日於臉書發文駁斥，看到一個小弟弟做的影片，「我要以長輩本人的身份糾正一下您的言論，也要給您在法律上科普（解釋）一下。我所公佈的法律判決是一審包括劉家昌上訴被駁回的終審判決共22頁。不知道您了不了解什麼叫終審判決？終審判決是不得再上述的最後判決。」

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此外，甄珍呼籲，不要搞得好像自己不給已過世的人反駁的機會，國家法院給劉家昌充分的時間以及權利維護權益，強調劉家昌最後的主張都不被法院採信因此被判決了是挪用資金。她也痛轟該頻道，「不知道您是疏忽了還是揣著明白裝糊塗，但我要奉勸您請您立刻糾正您的不實和不當的言論。」

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