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德國妹來一次台北就愛上！大讚「4優點」完勝首爾

Jasmin來自德國，在首爾居住2年，現在已經愛上台北。（翻攝自不要鬧工作室YT）Jasmin來自德國，在首爾居住2年，現在已經愛上台北。（翻攝自不要鬧工作室YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕德國的設計師、建築師Jasmin近日在YT頻道上透露，她在去年8月首次來到台北，就立刻愛上這座城市，並點出「4優點」完勝首爾，讓她考慮搬來台北長住，「台北是一個適合我的地方」。

Jasmin在YouTube頻道《不要鬧工作室》提到，先前她在首爾住了2年，而她於去年8月第一次到台北後就愛上這裡，甚至在半年時間密集訪台3次，其中最她心動的原因是「咖啡」。Jasmin認為台北的咖啡師都很專業，提供多種不一樣的咖啡豆、口味及烘培度，「我喝到的品質遠遠高於我付出的價格」。反觀首爾的咖啡太水且不夠濃，德國的咖啡價錢則較高，且在巷弄間不易找到咖啡廳。

Jasmin也大讚台灣有數位游牧簽證，讓她可以在台灣待上6個月，和首爾的申請條件對比較為寬鬆且省力。此外，台北人的英文程度都不錯，讓她更容易在此交到新朋友，溝通也較容易，甚至推薦單身外國人可以在台北找對象，因為男生都非常紳士，也不怕開口說英文。最後，身為吃貨的她，台北的美食也是她喜愛這座城市的原因。

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