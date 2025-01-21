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葉舒華接吻畫面曝光！狂噴粉紅泡泡 對象是已婚男神

舒華。（星空飛騰提供）舒華。（星空飛騰提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕周興哲甫發行出道10年全新創作專輯《Almost幾乎是愛情》，專輯同名曲〈幾乎是愛情〉MV斥資天花板規格，破天荒請到南韓女團（G）I-DLE成員舒華擔任女主角，據悉舒華行程滿檔，邀約爆表，卻為周興哲一口應允，也成為她首支受邀演出的MV。

一反《Almost幾乎是愛情》專輯前幾首MV周興哲未現身、僅由演員清一色代勞的影像風格，周興哲在〈幾乎是愛情〉MV中親挑大樑，teaser日前一釋出就讓全球小興星驚喜不已，大讚「神仙組合」，而周興哲和舒華兩人首度合作，不僅不會生疏，更是彼此起了優質化學變化，除了借位吻戲，雙方演技大爆發，一場周興哲抱著舒華爆哭的感情戲，更是被譽為周興哲從影以來最棒的演技，令人揪心不已。

周興哲（右）、舒華。（星空飛騰提供）周興哲（右）、舒華。（星空飛騰提供）

〈幾乎是愛情〉MV則因為舒華的加入，充滿粉紅泡泡，億萬導演殷振豪為周興哲和舒華量身打造愛情武打戲，重頭戲落在男方身上，當時導演有事先問周興哲能否勝任？換來他爽朗一句：「當然可以啊，那就打吧！Let’s do it！」而為了入戲，周興哲還要求團隊當天不要叫他Eric，改叫他Lucca，以達到又殺又跩的真實狀態。

周興哲（右）、舒華。（星空飛騰提供）周興哲（右）、舒華。（星空飛騰提供）

而舒華則興奮說，這是自己第一次演出有劇情的MV，而且規格根本是電影大片，她緊張卻不忘偷偷打趣說：「導演給我克制一點～」而舒華更在導演安排下，把東西砸到壞人身上，尖叫呼救，此時周興哲挺身而出，兩人演技大爆發不說，舒華還表示：「從沒打過人，今天為他就打了兩次。」獻出武打處女作！

周興哲。（星空飛騰提供）周興哲。（星空飛騰提供）

周興哲在〈幾乎是愛情〉MV中，還發出野獸般的怒吼，正式開打，導演不忘添加感情戲，要舒華跪地幫受傷的周興哲擦汗，並拭去他臉上的血痕，畫面相當唯美。兩人也越拍越深情，一幕他抱著倒在地上的她大哭的畫面，周興哲真情流露，令觀者莫不動容，而當導演喊ok時，舒華卻無厘頭站起來比讚，說：「他哭了耶，讚！」讓周興哲「破涕而笑」，舒華則讚嘆說：「好厲害！」覺得周興哲哭戲整個帶動她，希望以後也可以挑戰哭戲。兩個人的對戲也很有氛圍感互相強強幫襯，周興哲更說舒華也有給他很好的情緒反應，「很有能量，有feel。」讓他可以更入戲，有被舒華的台詞和演技牽動！

周興哲、舒華（右）。（星空飛騰提供）周興哲、舒華（右）。（星空飛騰提供）

兩人不僅戲裡合作有火花，戲外也相處很融洽、愉快，有一幕兩下無猜追劇吃薯條，周興哲看著螢幕，卻差一點把薯條餵到舒華下巴，讓他當下笑說：「幸好沒有往鼻子走。」舒華則表示有很專業忍住不笑。此外兩人也在MV中相擁共舞轉圈圈，浪漫爆表，周興哲讚舒華非常非常自然，舒華撒嬌說他漏講一個「漂亮」，成功逗樂周興哲，也讓全場哈哈大笑，而韓方高層也專程到現場探班，非常重視，大家都期待幕前幕後都很有戲的〈幾乎是愛情〉MV正式推出。

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