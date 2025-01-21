蹦闆孤兒院長大「撇清當8+9」 打贏 《拳上》後捐款到各基金會

蹦闆打贏《拳上》捐款到各基金會。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕中天綜合台《小明星大跟班》週四（23日）晚間10點播出「拜託！髒東西離我遠一點！明星斷捨離自救大會」，孤兒院出生的蹦闆，坦言變成網紅後一直都很努力想扭轉形象。

蹦闆。（資料照；記者陳奕全攝）

蹦闆說：「我是孤兒院出生的，小時候認識的朋友，很多人長大後走比較『不一樣』的路，我出來做自媒體後，很多人就會把這些人的標籤放在我身上，但我沒做過『8+9』的事。」他也因為身上的刺青給人留下刻板印象，「《拳上》後有人打架，我不在現場，也不知道為什麼會發生這種事，但全部人都認為是我打人，我就覺得有紋身好像做什麼都不對，就像我做精品代購也從來沒有過任何消費紛爭，但網路上永遠都說我在賣假貨。」

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在場來賓聽完也幫忙想辦法，有人認為多做慈善或許能改變形象，不料蹦闆聽了更加無奈，「《拳上》結束，我就捐了50萬到各個基金會，結果留言全部都在講我在買贖罪券，但我還是每個月都會捐。」

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