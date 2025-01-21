嘉義大埔00:17規模6.4地震 小彤人在台南抱緊母親

嘉義縣大埔鄉21日凌晨00時17分發生芮氏規模6.4有感地震。（翻攝自氣象署）

〔記者林南谷／台北報導〕21日深夜0時17分嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模6.4地震，震央位於嘉義縣政府東南方37.9公里處，深度9.7公里，屬於極淺層地震，地震發生當時，兩性作家小彤人就在台南家裡，正準備陪媽媽入睡。

兩性作家小彤。（翻攝自小彤臉書）

小彤驚恐描述地震發生一瞬間：「突然驚人的窗戶撞擊聲，整個房間上下左右搖晃，我立刻跳起來衝去緊抱著老媽，老媽嚇到完全無法言語....真是恐怖的天搖地動！！」也住台南的粉絲留言說：「我也住台南市區，這次真的是搖很大。」

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根據氣象署測報資料，這場地震震度4級地區為嘉義市、雲林縣、台東縣、南投縣、屏東縣、花蓮縣、彰化縣、台中市、澎湖縣，震度3級地區為苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣，震度2級地區為新竹市、桃園市、新北市、台北市，震度1級地區為基隆市、連江縣。

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