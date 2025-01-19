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娛樂 電視

劉至翰身體亮紅燈！神算主播曝驚人內幕：恐多災多難

〔記者李紹綾／台北報導〕賴芊合、劉至翰至小鹿、阿甘主持的民視YT節目《娛樂超skr》透過紫微斗數一窺蛇年運勢。賴芊合談到，自己非常相信紫微斗數，透露先前曾許願想和180公分以上的男演員有感情戲，沒想到願望竟然成真，她和劉至翰在節目中還原踮腳尖親吻的「最萌身高差」橋段，讓她開心不已，直呼：「宇宙真的實現我想要的了。」

小鹿（左起）、王人瑞、賴芊合、劉至翰、阿甘一起看紫微，幫自己找好運。（民視提供）小鹿（左起）、王人瑞、賴芊合、劉至翰、阿甘一起看紫微，幫自己找好運。（民視提供）

不過，神算主播王人瑞也提醒賴芊合要注意身體健康，恐有亮紅燈的狀況。劉至翰的運勢則被形容為「先苦後甘」，雖然今年會比較辛苦，但後續會收到成果。有趣的是，王人瑞從劉至翰的命盤中看出他今年容易筋骨酸痛或受傷，這也讓劉至翰相當驚訝，直呼自己從八點檔《好運來》開拍後，就一直處於受傷的狀態。

小鹿（左起）、王人瑞、賴芊合、劉至翰、阿甘一起看紫微，幫自己找好運。（民視提供）小鹿（左起）、王人瑞、賴芊合、劉至翰、阿甘一起看紫微，幫自己找好運。（民視提供）

至於桃花運方面，王人瑞提醒賴芊合要小心爛桃花，但整體運勢不錯，會一直發下去，賴芊合聽到馬上說要專心拍戲，自己也沒準備好要談戀愛，所以沒問題的。劉至翰則被說會有正緣出現，要好好把握。

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