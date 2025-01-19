罷免不適立委 黃越綏力挺籲踴躍支持

台中市罷免藍委連署很踴躍，年輕人、中壯年及長者都參與。（記者蔡淑媛攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期民間團體如春筍般發動對不適立委進行全面大罷免，兩性專家黃越綏也在臉書發文力挺：「拜託大家踴躍連署支持，以行動表達對辜負選民福祉的立法委員，得到選民的教訓。」

黃越綏在發文中表示，台灣雖非聯合國會員但也不再是亞細亞的孤兒，而是全靠國人的團結努力，堅守民主自由人權的普世價值，創造了經濟奇蹟，才得以換來生存的空間，她表示：「台灣也許不是人間天堂，但絕對是風景最好且適合子孫世代居住的好國家。」

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話鋒一轉，黃越綏感嘆在中共犯台意謀日益明顯，軍事行動頻繁，加上舔共集團在地協力的滲透與分化下，台灣面對的內憂外患絕對不亞於烏克蘭或南韓，「因此身為最高民意殿堂的國會議員，本應秉持憂國憂民保衛台灣安全與前途而全力以赴，但可惜錯亂的低俗表現完全令人失望。」

「他們不但利用政黨藍白合，挾朝小野大之優勢，重大法案為反對而反對，而預算審查為報復而報復，居然可以砍到只剩一塊錢，為什麼立法院的預算不先自砍剩五毛？只能用無恥至極形容」，黃越綏說。



為了罷免這些比中指的爛立委們，黃越綏大聲疾呼：「我們應該大聲唱出『起來，不要當立委的冤大頭』，不能再容忍乞丐趕廟公，何況他們的薪水都是全民給付，對於恩將仇報者人人得以誅之。」

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